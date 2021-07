V TV nebylo: Rvačka na hranici, průlom zátarasu. Slovenská policie v akci, VIDEO ne pro děti

Slovensko v opatřeních proti šíření covidu ze zahraničí přitvrzuje. Na hranicích s Českem se objevily betonové zátarasy, na otevřených přechodech jsou fronty. Někteří lidé se s tím nesmířili a zátarasy chtěli odtáhnout. A když jim v tom chtěla policie zabránit, došlo nakonec ke rvačce. A k silným slovům také neměli místní daleko. „Vy jste napadli jeho, zmrdi vyjebaný!“ zaznělo. A také: „Slovenská strana je tam, co robíte na české?“ Politik Trikolóry Martin Chmela soudí, že kdyby na Slovensku stále vládl Robert Fico, k současné situaci by nedošlo. Nicméně, po poledni informoval ministr vnitra Hamáček, že Slovensko zátarasy do konce týdne odstraní.

Dle TV Nova sousední země uzavřela většinu hraničních přechodů. K značné nelibosti těch, kdo v pohraničí žijí. Ti, kdo se chtěli na Slovensko dostat, podle TV Nova počkali a když šli policisté na oběd, tak zátarasy posunuli a projeli.

Reportáž byla více než výmluvná. „Zavolej nadřízenému, že je to kokotina, ten ať zavolá tomu svému nadřízenému a odstraňte ty zátarasy,“ vyzýval policisty jakýsi Slovák. „Nikdy to vládě nezapomenu a nikdy jí to neodpustím, tohle prostě není normální,“ svěřila se mladá žena. „Já tady žiju, ať se už probudíme všichni,“ dodala emotivně. „To je v prdeli toto, ti Slováci opravdu sú...“ kroutil hlavou další muž v autě. Ani linkové autobusy nebyly vpuštěny na slovenské území.

Lehké hliníkové zátarasy pak nahradily betonové. „Teďka se tu dávají panely, jako kdyby měla být válka nebo co?“ komentoval změnu kolemjdoucí.

Jak situace na hranicích vypadala zachytili lidé i na Valašsku u Vlárského průsmyku. I tam zřejmě slovenská policie navezla betonové zátarasy.

Dva muži v tričkách slovenské Ľudové strany Naše Slovensko zátaras obvázali lanem a v počtu víc než hojném a za jásotu přítomného hloučku pak zátaras odtáhli ke straně cesty.

Odtažení zátarasu

Ovšem to už se blížili slovenští policisté, z nichž jeden začal diskutovat s mužem v tričku Ľudové strany, který se oháněl Ústavou. „Toto je obecní pozemek, starosta vám na to nedal souhlas,“ zaznělo z davu. „Máte rodiny, máte děcka,“ ozvalo se též na policisty. Muž v tričku začal obmotávat druhý zátaras, policista se mu v tom snažil fyzicky zabránit a situace eskalovala. Ozývaly se názory, že policie brání občanům v jejich právech. „Odejděte,“ vyzývala policie, ale muž v tričku kotlebovců odejít nehodlal. „Na základě čeho, ukažte nám zákon, který vám toto dovoluje,“ vyzýval jeden muž. Mezitím na policisty mířily objektivy hned z několika mobilů. „Chlapci, je toto nutné, proč to děláte?“ apeloval na policisty další muž. „Pryč, pryč, pryč, pryč!“ začali lidé skandovat.

Nakonec došlo k potyčce mezi mužem, který obmotával betonový zátaras, a policistou, který mu v tom bránil. Ostatní policisté mezitím drželi dav, který jim nebyl dvakrát nakloněn. „Vy jste napadli jeho, zmrdi vyjebaný! Co kurva, co si dovolujete, do píče? Fašisti, gestapo,“ zaznělo na jejich adresu česky, když muž ležel v poutech. Zadržen a spoután byl následně i druhý muž v tričku kotlebovců. „Slovenská strana je tam, co robíte na české?“ upozorňoval další muž z davu, kde se zákrok odehrával. Za nesouhlasného bučení davu a výkřiků „hajzli“ byli muži odvedeni. Záznam byl následně zveřejněn ve skupině Naše Valašsko.

K potyčkám a odstraňování zátarasů už se vyjádřil člen Trikolóry Martin Chmela. „Chudáci Slováci. Ať je Fico jakýkoli, tak toto by se za něj nestalo. Držím Slovákům palce!“ řekl s odkazem na článek serveru Novinky.cz. A doplnil: „V článku se píše, že jednou z možných objízdných tras, jež je vzdálená cca 65 km, je cesta přes Starý Hrozenkov. Ale už se v článku nepíše, že teď tam jsou 3 semafory a hustý provoz. Minule jsem tam na semaforech strávil 50 minut.“

