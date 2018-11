V USA to vře: „Demokraté vyrábějí lůzu, Trump pracovní místa!"

Ve Spojených státech se schyluje ke tvrdému volebnímu střetu. Američané v půlce volebního období vystaví vysvědčení prezidentu Trumpovi. Průzkumy ukazují, že přibližně dvaapadesát procent Američanů je s konfrontační politikou Donalda Trumpa nespokojeno a jsou připraveni hlasovat pro kandidáty Demokratů. Příznivci Donalda Trumpa však neskládají zbraně a kupříkladu ve státě Georgia pořádají shromáždění na Trumpovu podporu, aby dali najevo, že se jim líbí to, co Trump se Spojenými státy dělá. Jeho příznivci se shodnou, že jim jejich prezident vrací hrdost.

„Lidé se zase vrací do práce,“ pochvalovala si na mítinku na podporu Trumpa osmapadesátiletá Barbara Peacocková, která je odhodlána volit současného prezidenta i v roce 2020. Třiadvacetiletý aktivista Ben Hirschmann tvrdí, že se v podstatě opakují volby z roku 2016. Tehdy také veřejné průzkumy předpovídaly, že Trump nakonec prohraje, ale on vyhrál. A letos jde podle aktivisty o to, aby mohl pokračovat ve své politice.

Řadu příznivců má Trump i v Montaně. Jeho podporovatelé mají jasno v tom, v kom vidí budoucnost USA. „Demokraté vyrábějí lůzu, Trump produkuje pracovní místa,“ shodnou se. Rezonuje u nich i Trumpova politika namířená proti přistěhovalcům. Skutečně mají pocit, že jim přistěhovalci berou práci. Třiatřicetiletá Jessica Lotzová a její snoubenec Chad Lavery mají za to, že si teď žijí lépe, když Trump přitvrdil proti přistěhovalcům. „Teď se nám žije dobře,“ notovali si.

Trumpovi příznivci mají pocit, že se Trump stará i o ně a ne jen o elitu ve Washingtonu. Podobně to vidí i Brian Whorton, který v minulých letech volil Baracka Obamu. Myslel si tehdy, že afroamerický prezident je „cool“. Pak se prý začal víc zajímat o politiku a došel k názoru, že Trump je lepším prezidentem.

