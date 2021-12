V důchodu jděte do nájmu. Investor varuje před obvyklou chybou

reklama

„Pokud jde na trhu získat roční nájem nemovitosti, který je nižší než pět procent její ceny, tak si to pronajímej, tak si to nekupuj. A naopak. První věc, co bych těm lidem řekl: když si jdete koupit byt v těch třiceti, nepřežeňte to s velikostí toho bytu, neplánujte, že budete chtít mít 8 dětí a budete tam chtít bydlet s dědečkem a s babičkou. Naopak si vezměte hypotéku co nejmenší a ten byt co nejmenší, do kterého se fakt reálně vejdete. 1+KK klidně, úplně v klidu. Protože až budete chtít větší, tak to prostě nebude problém,“ doporučil Vávra v pořadu.

Jasně také lidem doporučil, aby v bytě neinstalovali zlaté kliky a podobné a naopak si své byty zařizovali účelně s co nejnižšími náklady. „Nenechte se překecat nějakým debilním koupelnovým studiem, že kdo jako nemá takovouhle cenu, tak je looser. Ne, není. To ať si vykládají idioti, ale vy nebuďte idioti,“ požádal diváky Vávra.

Navíc přidal ještě jednu dobrou radu. Lidé by své byty měli v 70 letech prodat a jít do nájmů.

„Protože kolik máte před sebou, deset let života? Tak si utržené peníze vezměte a užívejte si. To je ta část toho života, kdy si skutečně můžeš dělat, co chceš, protože to tě nikdo nemůže šikanovat a dokonce tě ani nezavřou za nějakou drobnou krádež, protože než by se s tebou trápili, tak tě nechají bejt. Ale tohle je něco, co je v České republice neznámej koncept. Tady ty lidi chtějí ten majetek nahromadit a mít ho nejvíc, když umřete,“ upozornil investor.

Celý rozhovor naleznete zde

Děti mají podle Vávry dostat vzdělání, ale o byt svých rodičů s vysokou pravděpodobností stejně nestojí.

Češi, Moravané a Slezané by se podle Vávry mohli inspirovat např. u Britů, kteří v 60 letech prodají svůj byt, koupí si loď a zbytek života tráví na španělské Mallorce.

