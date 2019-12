V hradeckém kraji bude hotová nemocnice Náchod, pokročí D11

Výstavba nových pavilonů v nemocnici Náchod začala loni na jaře. Přijde na 1,34 miliardy korun bez DPH a měla by skončit v polovině roku 2020. Dalších 300 až 360 milionů korun budou stát přístroje nemocnice. Kraj si na zaplacení nemocnice chce příští rok vzít úvěr 400 milionů korun.

Práce na rozestavěné D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří zatím jdou podle plánu, jezdit by se po ní mělo začít v roce 2022. Ředitelství silnic a dálnic ČR chce příští rok začít vykupovat pozemky v úseku D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem. Pro úsek z Jaroměře do Trutnova by chtěli silničáři získat územní rozhodnutí.

Město Hradec Králové by mělo v březnu rozhodnout o dalším postupu v 15 let připravované výstavbě fotbalového stadionu. Dosud radnice vypsala tři tendry, ale všechny z různých důvodů zrušila. Ve hře je vypsání čtvrté soutěže. Zastupitelé zakázce stanovili maximální hodnotu 605 milionů korun bez DPH.

Královéhradecký kraj by měl začít v lednu podepisovat smlouvy s autobusovými dopravci, kteří zvítězili v desetiletém tendru na zajištění dotované linkové dopravy. Hodnota zakázky je 7,7 miliardy korun a jde o největší kontrakt v historii kraje. Pět vybraných dopravců by mělo pro kraj začít jezdit od března 2021. Původně kraj mínil, že by to mohlo být již od září 2020, ale vše zdržela řízení k tendru na antimonopolním úřadu.

V Trutnově by se měli lidé před létem dočkat opraveného koupaliště zhruba za 73 milionů korun. Letos bylo koupaliště zavřené. V Peci pod Sněžkou by měl být do konce roku 2020 hotový terminál autobusové dopravy s parkovacím domem pro 450 aut. Měl by stát 167 milionů korun bez DPH. Terminál na příjezdu do centra Pece pod Sněžkou je klíčem k vyřešení neutěšené dopravní situace v horském středisku. Ve Špindlerově Mlýně by mohly začít stavební práce na miliardovém propojení lyžařských areálů Svatý Petr a Medvědín.

V roce 2020 by mělo vstoupit v platnost nové rozdělení Krkonošského národního parku do zón, které určí režim ochrany přírody v jednotlivých částech Krkonoš na dalších 15 let. Nové rozdělení má řadu kritiků, podle kterých může omezit podnikání v turistickém ruchu či rozvoj a provoz současných lyžařských areálů.

Na letní měsíce se v hradeckém kraji chystá několik tradičních hudebních festivalů. Od 18. do 20. června bude na hradeckém letišti další ročník festivalu Rock for People, kde hlavní hvězdou bude americká punk rocková legenda Green Day. Na začátek srpna je do Josefova u Jaroměře plánován další ročník festivalu Brutal Assault, který je jedním z největších metalových festivalů v Evropě.