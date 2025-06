Koupí Kaufland, Albert nebo vy. 9 Kč pro každého. Bouda odhalena

Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 1% Nesouhlasím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5144 lidí



A není divu. Například mrkev se na jarmarcích, které SPD již dříve pořádala i před minulými volbami do Poslanecké sněmovny, prodává za 9 korun/kg, kilo brambor za 8 Kč a totožných 8 Kč pak stojí též kilovka cibule.



Takové ceny se v supermarketech nevidí ani v akcích a v médiích proto pojali dle hnutí názor, že prodávat zeleninu až takto levně „není možné“. „Musí to být dotace! Konspirace!“ zaznívalo prý. „Ale teď vážně. Pro média by nemělo být nic složitého vzít telefon, zavolat pěti největším českým producentům. Zeptat se na výkupní ceny. A pak se podívat, za kolik totéž prodávají obchodní řetězce. Rozdíl – šokující. Žádná raketová věda,“ uvádí strana, která již dříve avizovala, že na jarmarcích jde pořídit máslo z české produkce za 39 Kč či litr mléka za 15,60 Kč.

Fotogalerie: - Český jarmark v Budějovicích

„Ukážeme vám v praxi, jak dobře a levně dokážou čeští sedláci a zemědělci pěstovat a jak nám zahraniční řetězce kvůli EU deformují trh,“ zvala SPD veřejnost na jarmarky, kde nechybí ani pivo za 15 Kč nebo grilovaná šunková klobása za 28 Kč a není proto divu, že akce boduje u lidí nesrovnatelně více nežli běžné předvolební mítinky.







Je však pravda, že by šlo dosáhnout na takovéto ceny, kdyby lidé nakupovali napřímo od zemědělců a producentů a nikoliv v supermarketech? Slova SPD jsme prověřili za pomoci průměrných cen od zemědělců a potravinářů, které shromažďuje Český statistický úřad (ČSÚ).



Pravda je taková, že kilogram brambor za 8 korun, prodávaný na jarmarcích SPD, je pro zemědělce dosti férovou cenou, jelikož by mnozí z nich od supermarketů zřejmě dostali ještě méně. V dubnu totiž zemědělci běžně obchodníkům prodali své brambory za 7,25 Kč/kg a o měsíc dříve pak dostali dokonce jen 6,92 Kč. Nejenže tedy skutečně brambory na jarmarcích SPD nemusejí nikterak dotovat, ale zemědělci si tam ještě přijdou díky prodeji napřímo lidem o několik haléřů více oproti ceně, za niž by brambory odkoupily supermarkety.

Fotogalerie: - Český jarmark ve Varech

A výhodné to je především i pro samotné nakupující, jelikož v obchodech brambory v dubnu stály oproti ceně, za kterou je obchodníci vykoupili od pěstitelů, o téměř 15 korun víc. Zemědělci totiž dostali za kilo již zmiňovaných 7,25 Kč, ale zákazníci v obchodě průměrně nechali 21,79 Kč.



SPD přitom upozornila, že v mnohých velkých supermarketech byly ceny brambor ještě vyšší a vyšplhaly na 24,90 Kč/kg či dokonce až na 34,90 Kč/kg.







Podobně je na tom i mléko, které zemědělci prodávali v dubnu za 13,13 Kč/l, následně po zpracování mlékárny za 16,20 Kč a v obchodech bylo poté náhle pro koncové spotřebitele za 24,86 Kč. Cena 15,60 Kč od zemědělců tak opět není ničím neobvyklým, jelikož obchody za podobné ceny mléko vykupují běžně. Pro zákazníky to však skutečně nezvyk může být.



Naopak opravdu minimální marži získali obchodníci podle dat ČSÚ na másle, které zpracovatelé dodávali do obchodů za 52,15 Kč a obchodníci průměrně měli ceny vyšší jen nízké desetihaléře.



Kde naopak opět vidíme až těžko uvěřitelné rozdíly, jsou jablka, za něž po vypěstování zemědělci vidí akorát 18,50 Kč/kg, ale lidé pak u kasy za to stejné kilo jablek zaplatí přes 39 korun. SPD tvrdí, že nejinak tomu je i u cibule, kterou v obchodě jde najít i za trojnásobek či u mrkve s podobným rozdílem cen.

.





Dobře informovaný zdroj z SPD redakci ParlamentníchListů.cz nastínil, že jarmarky touto cestou chtějí poukázat na „ohromné mediální tajemství České republiky“, které dle něj spočívá v údajné „kartelové dohodě řetězců a jejich ohromných maržích“, které prý mají dosahovat v některých případech až na 300–500 %.



„Na jednu stranu trpí český zemědělec nízkými výkupními cenami, na druhé straně spotřebitel astronomickými cenami potravin v obchodech. Zisky zůstávají u řetězců, které jsou všechny v rukou zahraničních majitelů. Zejména Němců, Holanďanů a Britů,“ pravil.







Systém jarmarků je podle zdroje redakce založen na tom, že zemědělci a producenti bez přirážky prodávají za výkupní ceny. Jak řekl dominantní výrobce zeleniny: „Pánové, mně je úplně jedno, jestli si moji mrkev koupí Kaufland, Albert nebo vy. Prodám za stejnou cenu, zákazník jako zákazník. Výkupní cena je 9 korun. Jako na jarmarku. Na podzim 2024 byla podle českých sadařů výkupní cena řetězců u jablek 6 korun. Dnes ta samá jablka prodávají za 30 korun. Krásně je vidět, kolik si řetězce berou do kapsy,“ popsal.



Čeští producenti dle něj sice proti rozdílu mezi tím, co za své produkty dostanou od obchodů, a částkou, kterou následně supermarkety naúčtují lidem, bojují, avšak řetězce dle zdroje redakce, který je s danou praxí obeznámen, „vládnou tvrdou rukou“. „Kdo drží hubu a krok, od toho odebírají. Kdo si vyskakuje, toho tzv. ‚vylistují‘,“ padlo.

Fotogalerie: - Český Jarmark v Hradci

SPD tvrdí, že by situaci dle ní pomohlo zrušení daňových výhod pro zahraniční řetězce a naopak podpora regionálních producentů. „Ochráníme půdu před spekulacemi, omezíme zábory zemědělské půdy a zastavíme devastaci venkova Green Dealem EU. V oblasti potravinářství považujeme za klíčové zajistit spravedlivé podmínky na trhu. Proto podpoříme, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věnoval pozornost chování velkých obchodních řetězců, zejména pokud jde o dodržování konkurenčního prostředí. Tímto by se zamezilo vytěsňování českých producentů, předcházelo zneužívání dominantního postavení, nepřípustné cenové koordinaci nebo problematice dvojí kvality potravin. Cílem je férové prostředí pro obchod i spotřebitele,“ zaznívá od hnutí, které jarmarky, skrze něž chce na dané rozdíly upozorňovat, pořádá.

Psali jsme: Mocná síla z ČR vydala výzvu, která nepotěší Ukrajinu „Děláte ze starších lidí tupce?“ Lidl čelí hněvu Na Čechy se valí další zdražování potravin. A co „dělají“ politici? Odhaleno Oblečení, boty. V Česku dražší než v EU, přitom Češi berou míň