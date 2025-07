V troskách. Mimo kontrolu. Na pokraji. Orbán dal Leyenové krutý účet

Orbán ve svém příspěvku připomněl aféry, které v posledních měsících otřásly evropskými institucemi – a zároveň naznačuje, že problémy Evropské unie jsou hlubší než jen jednotlivá pochybení Evropské komise. „Zítřejší den bude v Evropském parlamentu bouřlivý. Poslanci budou hlasovat o tom, zda má Ursula von der Leyenová nadále vést bruselskou byrokracii. Hlasování bylo naplánováno kvůli korupčním skandálům, které se kolem předsedkyně hromadí, ale všichni víme, že korupce je jen špičkou ledovce.“

Ve hře je podle jeho slov samotná schopnost EK vést Evropu funkčně a odpovědně. „Tady jde o víc. Jde o kompetenci, o výsledky a o budoucnost Evropy,“ pokračuje Viktor Orbán.

Shrnuje zásadní body své kritiky současného směřování EU – od ekonomiky přes migraci až po válku a Green Deal. „Zde je bilance Komise pod vedením paní von der Leyenové: Evropská konkurenceschopnost v troskách. Evropské ceny energií v troskách. Nelegální migrace mimo kontrolu. Genderová ideologie povinná. Válka na Ukrajině mlýnek na maso. Evropští zemědělci na pokraji. Bezmyšlenkovitá zelená ideologie na vrcholu.“

Psali jsme: Hlasování o Leyenové? Spíš symbolické gesto, zní z Bruselu

Orbán proto vyzývá k jasnému postoji a označuje hlasování o nedůvěře jako střet mezi elitářstvím a hlasem obyčejných lidí. „Zítra nastane okamžik pravdy: Na jedné straně bruselská imperiální elita, na druhé straně vlastenci a zdravý rozum. Žádné uhýbání, je nutno se rozhodnout!“ zdůrazňuje maďarský premiér.

Závěrem nechybí výzva k odchodu Ursuly von der Leyenové, kterou Orbán považuje za symbol selhání celé unijní garnitury. „Paní předsedkyně, vůdcovství je o odpovědnosti. Je čas odejít!“

Tomorrow will be a turbulent day in the European Parliament. MEPs will vote on whether Ursula von der Leyen should continue to lead the Brusselian bureaucracy. The vote was scheduled due to the corruption scandals piling up around the President, but we all know that corruption is… pic.twitter.com/YkGpHBkpdG