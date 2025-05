Donald Trump znovu hrozí EU, světové trhy se otřásají

Mgr. Renáta Zajíčková byl položen dotaz

Zajímalo by mě, zda řešíte i šikanu mezi dětmi a fakt, že se třeba mladiství dopouští kolikrát i dost vážné trestné činnosti a to i na dospělých - třeba na učitelích, seniorech apod? Měla by se podle vás snížit hranice trestně právní odpovědnosti? A pomohlo by to podle vás vůbec? Kde je podle vás ch...

