VIDEO Greta v OSN na pokraji slz: „Jste zlí lidé. Mladí už pochopili vaši zradu, neprojde vám to.“ A publikum tleskalo

Na klimatickém panelu v New Yorku, pořádaném OSN, vystoupila švédská aktivistka Greta Thunbergová. Za svůj projev si vysloužila aplaus, ačkoliv divákům v sále od začátku až do konce spílala, řekla jim, že jsou zlí lidé, a hrozila, že je „bude sledovat“. A pokud selžou, mladá generace jim to nikdy neodpustí.

„Mé poselství je: Budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergová bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení na klimatické konferenci OSN. „Tohle všechno je špatně,“ pokračovala poté, co si za svou první větu vysloužila potlesk. Vůbec by tu prý neměla být. Měla by být na druhé straně oceánu ve škole.

Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala pravicí na pokraji pláče. A opět se tleskalo.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé.“

Politici slibují, že sníží emise na padesát procent za deset let. „To ale znamená jen padesátiprocentní šanci, že teplota nestoupne o 1,5 stupně a nedojde k nezvratným změnám, které už nedokážeme zvládnout. Padesát procent, to je možná přijatelné pro vás, ale tato čísla nezahrnují bod zvratu a další toxické znečištění. Takže to není žádná klimatická spravedlnost. Vy spoléháte na to, že naše generace vysaje ty tuny CO2,“ obvinila starší generaci v publiku. A za svou generaci vzkázala, že padesátiprocentní riziko pro ni není přijatelné. „My budeme muset žít s těmi důsledky.“

IPCC prý dodává jasná čísla. „Jak se opovažujete předstírat, že se to všechno dá vyřešit tím, že budete dělat to, co děláte obvykle? A že se najdou nějaká technická řešení?“ Za osm a půl roku už podle Thunbergové žádné řešení nebude.

„Ta čísla jsou pro vás nepohodlná. Vy asi nejste dost dospělí na to, abyste řekli, jak to bude. Vy jste selhali. A mladí lidé už chápou vaši zradu. Oči celé naší generace se upírají na vás. A pokud znovu selžete, nikdy vám to neodpustíme.“

Této výhrůžce publikum opět zatleskalo, takže se dočkalo další hrozby: „Nenecháme vás, aby vám to prošlo. Svět se mění, změna přichází. Ať se vám to líbí, nebo ne,“ zakončila svůj projev.