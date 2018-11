VIDEO Jaromír Soukup rozsápal Slonkovou a kauzu Babiše mladšího zboxoval tvrdými slovy

Hon na syna prý natočila „provinční televize“. „Byli jsme svědky takové malé nechutné manipulace. Udělat rozhovor s člověkem, který je evidentně nemocný, a postavit na tom kauzu, může jen totální mediální mimoň,“ vypálil Soukup na adresu reportérů Seznamu Slonkové a Kubíka. A to je prý na ně ještě vlídný. „Co jsme se z té reportáže opravdu dozvěděli?“ ptal se Jaromír Soukup. Že syn premiéra podepsal před deseti léty nějaké smlouvy. A jinak prý nic, tvrdil Soukup. Anketa Má premiér Andrej Babiš po slovech svého syna vaši lidskou důvěru? Má 91% Nemá 9% hlasovalo: 2777 lidí

„Je to ukázka český hnusný novinářský žumpy,“ nadával generální ředitel Barrandova s tím, že se zde plete investigativní žurnalistika a angažovaná novinařina. „V Česku se to smotalo,“ tvrdí. „Zatraceně, jak může vůbec někdo vypustit z úst úvahu, že je divné, že Andrej Babiš svěřil nějaký majetek dětem, které jsou nemocné?“ ptal se moderátor. „Vy víte, co vás čeká za rok? Jestli u vašeho dítěte nepropukne nemoc?“ ptal se dál. „Já vám garantuji, že premiér by dal cokoliv za to, aby měl své děti zdravé, stejně jako každý otec,“ ujišťoval Jaromír Soukup diváky. Psychické choroby Babišových dětí jsou údajně novinářům známé a vyrazit za nimi dělat rozhovor je prý „totálně nechutné“ a podle Soukupa tak lepšolidé ukázali svou pravou tvář. Dodal, že té lokální televize je mu prý líto. „Níž se podle mého opravdu klesnout nedá,“ prohlásil.

Fotogalerie: - Sněmovna bez Babiše

„Peskujme Babiše za to, že se vykašlal na výstavbu bytů, že dělá málo pro to, aby tu byly důstojné platy, nadávejme mu za to, co dělá v politice, properme to, co dělá pro Agrofert, ale netahejme do toho jeho děti, to se prostě nedělá,“ apeloval Jaromír Soukup. A na závěr si od Jaroslava Plesla vypůjčil repliku, že zástupci demokratické opozice se z ničeho nic stanou doktory. Dodal, že doufá, že Babiše mladšího nebude léčit Kalousek, „protože víte, jak by to dopadlo,“ naznačil imaginární láhev Jaromír Soukup.

Psali jsme: Jaroslav Plesl se vyjádřil ke kauze Babiše mladšího. Tuší, že Zeman bude excelovat

Kalouskova léčba v podání Jaromíra Soukupa

Repro TV Barrandov

Celý pořad ZDE

Psali jsme: Babiš mladší, „papír o jeho hlavě“ a cesta na Krym: Informace, které vnášejí nové světlo Hodinové sólo pro opozici na ČT: Jurečka a Rakušan dramaticky vykládali o ohrožení spravedlnosti. Pak vše rozsekl vedle sedící Okamura Hamáček bude s Babišem mluvit o výrocích premiérova syna Babiš není normální, myslí si Pavel Šafr. Tolik lumpáren by prý normální svědomí neuneslo. I ze syna pilota udělal štvance

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas