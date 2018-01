VIDEO Jiří Lábus, jistě. Ale Drahoše teď podpořily už i takové celebrity, na které zůstanete hledět

Za Jiřího Drahoše se v prezidentské volbě postavila například kráska Jitka Nováčková, Česká Miss 2011, která prostřednictvím videa vyzývá občany, aby šli k volbám, a sama odůvodňuje svoji volbu: „Já bych chtěla prezidenta, který naši Českou republiku zase sjednotí a díky němuž se nám podaří udržet tu naši znovu nabytou národní hrdost. Já budu volit Jiřího Drahoše,“ uvedla Nováčková v krátkém videu, které sdílel prezidentský kandidát na svém facebookovém profilu.

Kromě herců a zpěváků se k prezidentským volbám vyjadřují také fotbalové a hokejové legendy. „Dříve jsme hráli proti sobě, Sparta, Slavie, Sparta hokejový Olymp, a teď jsme se sešli, abychom podpořili pana profesora Drahoše. Jeden za všechny, všichni za jednoho,“ uvedl mluvčí přítomných Vladimír Šmicer. Součástí videospotu byly další fotbalové legendy, Horst Siegl a Josef Chovanec nebo bývalý hokejista Jiří Hrdina a také herec a amatérský sportovec Martin Dejdar.

„Já jako člověk a sportovec uznávám několik hodnot, a jedna z nich je fair play. To se bohužel teď v Česku neděje a strach z toho, kam až to může zajít, mě vede k volbě Jiřího Drahoše,“ uvádí v dalším videu Ondřej Pavelec, hokejový brankář New York Rangers.

Z řady výborných sportovců prezidentskou kandidaturu bývalého předsedy Akademie věd ČR podpořil také Adam Hloušek, profesionální fotbalista z Legia Warszawa. Jeho názor o tom, koho favorizuje na prezidenta, zazněl ve videu jasně. „Určitě mi není lhostejné a velice mě zajímá, co se v České republice děje a jakým směrem se naše země ubírá. A proto bych chtěl při této příležitosti podpořit pana Jiřího Drahoše ve volbě na prezidenta České republiky. Je to z toho důvodu, že se chci jednou do České republiky vrátit a chci vědět, že se vracím do země, kde mohu já i celá moje rodina žít spokojený, šťastný a svobodný život,“ uvedl Adam Hloušek.

Anketa Kterého ze dvou kandidátů na prezidenta byste rádi pozvali domů na večeři? Miloše Zemana 87% Jiřího Drahoše 6% Oba 2% Ani jednoho 5% hlasovalo: 12463 lidí

Za Drahoše se postavil také Václav Luks, dirigent a umělecký vedoucí Collegium 174. „Myslím, že všichni žijeme v jedné zemi, takže bychom měli k sobě hledat cestu a porozumění. A ta atmosféra strachu a nedůvěry, a nálepkování, to je to, co prospělo těm politikům, kteří dokázali na této atmosféře profitovat a kteří ji právě podporovali. A já věřím, že profesor Drahoš je osobnost, která se dokáže nad tuto situaci povznést a která nás může naučit opět spolu mluvit a důvěřovat si vzájemně,“ apeloval na občany, že volba prezidenta není volba „Česko hledá superstar“.

Podle něj Česko nehledá nejlepšího baviče nebo toho, kdo má na účtu ty nejlepší bonmoty, ale je to volba charismatické osobnosti, která nás pomůže dovést do lepší budoucnosti. „Já věřím, že profesor je právě tou osobností, která si zasluhuje naši důvěru, a proto budu volit profesora Drahoše,“ dodal závěrem videa Luks.

Podporu pak Drahoš získal také od herce Jiřího Lábuse. „Proč se dneska nehraje?“ ptá se ve videu postava. „Protože jsem přišel o hlas. Dal jsem ho Drahošovi. Díky,“ říká s nadsázkou Jiří Lábus.

Psali jsme: Zelení podpořili Drahoše, odmítli prohlubování spolupráce s Čínou a vyzvali k omezení plastů Pithart: Zeman chlastá. To se ani nevyneslo ven, protože to byla hanba Průzkum pro Českou televizi: Šance Zemana a Drahoše na zvolení jsou vyrovnané Místo jasných názorů bude Drahoš v debatách stahovat králíka, neudržel se Ovčáček

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla