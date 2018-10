VIDEO Jiří Ovčáček pohovořil na kameru PL o Bakalovi a všech, kteří ho hájí. A naložil neomarxistům za profesora Piťhu

Blíží se 28. říjen, tedy oslavy výročí sta let od vzniku Československé republiky. Prezident Miloš Zeman se prý na tuto událost důsledně připravuje. „Tyto oslavy budou nejenom důstojné, ale také velmi rozsáhlé,“ uvedl Ovčáček s tím, že oslavy budou zahájeny významnou návštěvou, kdy 26. října by na Pražský hrad měl zavítat například francouzský prezident Emmanuel Macron.

Anketa Který prezident podle vás udělal pro naši zemi nejvíce? Tomáš Garrigue Masaryk 9% Edvard Beneš 1% Emil Hácha 1% Klement Gottwald 2% Antonín Zápotocký 5% Antonín Novotný 1% Ludvík Svoboda 2% Gustáv Husák 3% Václav Havel 2% Václav Klaus 6% Miloš Zeman 68% hlasovalo: 3589 lidí

Den poté, 27. října, budou oslavy pokračovat a Zeman se účastní například znovuotevření rekonstruované budovy Národního muzea a čeká ho také setkání s diplomatickým sborem. 28. řijna bude středobodem prezidentův projev ve Vladislavském sále Pražského hradu a udělení státních vyznamenání.

Kromě toho Ovčáček prozradil určitou novinku. A sice plánovanou diskusi prezidenta s premiérem, která bude odvysílána Českou televizí právě 28. října po zmíněné akci ve Vladislavském sále. „Je to unikátní záležitost, taková věc zde ještě nebyla,“ dodal tiskový mluvčí, který připomněl, že akcí je ale mnohem více a hned 29. října odlétá prezident na Slovensko, kde se 30. října uskuteční připomínka stého výročí Svatomartinské deklarace.

Z celého prezidentova programu se v posledních dnech média zaměřují především na udělování státních vyznamenání. Objevují se reakce, že prezident znesvětí sté výročí vzniku Československa udělením vyzamenání zpěvákovi Michalu Davidovi. Podle Ovčáčka však výročí naší státnosti naopak znesvěcují lidé, kteří něco takového šíří. „Vyznamenáni budou lidé, kteří něco dokázali a mezi to se řadí, že děláte lidem radost. To je příklad Michala Davida. Objevují se jen určité závisti a nenávisti,“ řekl s tím, že si je jist, že většina společnosti jeho vyznamenání takto negativně necítí.

Pozornosti nesmělo ujít ani nedávně vystoupení prezidenta v Českém rozhlase, kdy po letech v živě vysílaném rozhovoru opět zaznělo vulgární slovo. Jeho sprosté vyjádření na adresu Viktora Koženého a Zdeňka Bakaly však tiskovému mluvčímu nikterak nevadí. „V případě Bakaly, Koženého, solárních baronů a těch z kauzy lehkých topných olejů použil velmi přiléhavý termín,“ řekl jasně Ovčáček, podle něhož to celé ukazuje na pokrytectví kritiků, kteří se sápají po slovíčku a neuvědomují si, že tím brání zmíněné tuneláře.

Fotogalerie: - O 28. říjnu jinak

Bakala prolomil mlčení, když nyní vydal tiskové prohlášení, kterým reagoval na prezidenta. „Když tak učinil, neměl by už svá ústa uzavírat a dostavit se před sněmovní vyšetřovací komisi ke kauze OKD,“ míní Ovčáček. „Nechť není zbabělý a předstoupí před vyšetřovacií komisi, bylo by to užitečné k osvětlení celé záležitosti,“ vyzval ho s tím, že zde má přece možnost se i bránit.

V posledních dnech se Zemanův mluvčí na sociální síti vyjadřoval ke svatováclavskému kázání profesora Petra Piťhy v katedrále sv. Víta o Istanbulské úmluvě. To totiž vyvolalo drsnou kritiku i trestní oznámení, se kterým prezidentský mluvčí veřejně nesouhlasí. „Nešlo o kritiku, ale o to, že nějací ultralevičáci, neomarxisté se tím pokoušejí kriminalizovat svobodné vyjádřování, což je absolutně nepřípustná záležitost ve svobodné společnosti. Je to útok na svobodu slova,“ uvedl a dodal, že každý má právo řící názor na Istanbulskou úmluvu.

Odsuzuje proto takové projevy nenávisti a pokusy zastavit vyjádřování určitého názoru. Zároveň varuje, že se jedná o mimořádně nebezpečnou věc. Teď je obviněn ze šíření nenávisti Piťha, ale příště to prý může být politická strana, skupiny lidí nebo médium. „Každá totalita začíná drobnými krůčky, to nesmíme podceňovat,“ vybízel Ovčáček s tím že jde o lidi, kteří nenávídí svobodu a demokracii, jelikož se domnívají, že jen oni mají správný názor.

Fotogalerie: - Důchodci proti Macronovi

Následně se prezidentský mluvčí pokusil objasnit, co je vlastně na Istanbulské úmluvě tak špatného, že je potřeba jí odmítnout, jak nabádal Piťha. Když se na ní člověk letmo podívá, vypadá prý líbezně, protože chrání ženy před násilím. Přesto v ní lze prý najít dva kameny úrazu. „Zaprvé ten, že český trestní řád už tyto věci jednoznačně postihuje a úmluva je tak nadbytečná. Zadruhé explicitně posiluje roli neziskových organizací,“ přibližil s tím, že jde o nevolené lidi, kteří by potom využili moc rozhodovat o tom, co je ještě genderové a co není.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to ideolgie a v tom tkví nebezepčí té úmluvy. Je to však šikovně uděláno a zástanci pak říkají: Vy jste proti tomu, abychom chránili ženy před násilím,“ dodal Ovčáček a znovu zopakoval, že na to už máme český právní řád a není potřeba otevírat Pandořinu skříňku a dávat moc nevoleným, tedy ultralevičákům a neomarxistům.

Vyvrcholením protestů proti kázání profesora Piťhy a proti arcibiskupu Dukovi pak byl nedávný incident, kdy polonahá aktivistka s trnovou korunou na hlavě narušila v katedrále svatého Víta mši kardinála Duky. Taková věc si bezesporu zaslouží podle Ovčáčka rovněž odsouzení. Jednoznačně prý bylo vidět, že to bylo celé připravené ve spolupráci s anarchisticko-ultralevicovým časopisem A2larm. „Tam je šokující i to, že tento časopis podporuje migraci a přijmání migrantů a dostává peníze z visegrádského fondu,“ uvedl a zmínil, že ani premiéři, ani vládní činitelé visegrádských zemí asi nevědí, co vše se z tohoto fondu platí.

Fotogalerie: - Dolínek o Libeňském mostu

Celé by to prý přirovnal k tomu, jako když komunisté po roce 1945 slibovali, že nebudou vytvářet násilně zemědělská družstva a nebudou znárodňovat malé živnosti. „U obou věcí tvrdili, že v žádném případě a říkali, že buržoazní strany lžou. Tohle je stejné, jen zaobaleno do vzletných slov s využítím náboženské symboliky,“ uzavřel Ovčáček s tím, že o to zákeřnější to celé je.

Psali jsme: U Jílkové se řešily dávky. Padla tvrdá slova kolem Romů z úst Jiřího Ovčáčka Je to všechno jinak! Nové informace ke „zmrdům“ a Zemanovi Hovoří o demokracii a hodnotách, přitom žádné hodnoty nemají a jsou plni nenávisti. Ze studia PL pohovoří Jiří Ovčáček VÍME PRVNÍ Emmanuel Macron přiletí navštívit Miloše Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab