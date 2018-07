VIDEO „Máme se dobře. Lidi ho podporují.“ „Ne, on šíří nenávist“. Debata o prezidentovi se zvrhla, známá herečka se neudržela

Oscarová herečka Whoopi Goldberg ztratila nervy v přímém televizním přenosu. V pořadu The View se rozčílila nad názory soudkyně Jeanine Pirro, která má v současné době konkurenční televizní pořad a je známá svou podporou pro amerického prezidenta Donalda Trumpa. Toho nemůže Goldbergová, zapřísáhlá aktivistka za práva komunity LGBTQ, vystát.

Fotogalerie: - Na Ukrajině

Anketa Jak hodnotíte svou osobní ekonomickou situaci? Vynikající 4% Dobrá 42% Špatná 38% Mizerná 16% hlasovalo: 2236 lidí

„Trump zavádí cla, je proti globalismu. Myslíte, že je věrný konzervativním principům,“ zeptala se jedna ze členek diskusního panelu soudkyně Pirroové. „Nejsem tu proto, abych mluvila o tom, co Donald Trump je a co není. „Musíte odpovídat na otázky,“ přerušila ji Goldbergová. „Chcete mluvit o Donaldu Trumpovi? Řekněte mi, v jakém ohledu je na tom tato země hůř, než byla. Nezaměstnanost je nejnižší za 50 let. Menšiny, Hispánci, Afroameričané mají práci,“ řekla Pirroová. „Nenávistné zločiny jsou horší,“ vstoupila jí do řeči jedna ze členek panelu.

„Počkejte chvíli, HDP za Obamy rostlo stěží o 1 %, nyní roste o 4 %. Chcete mluvit o nenávistných zločinech? Já stála na straně zákona,“ nenechala se Pirroová. „Myslím, že je důležité, co jsme už říkali, 89 % Republikánské strany ho pořád podporuje. V zemi je stále velmi populární a pokud se demokraté nedají dohromady, bude určitě znovu zvolen,“ dodala další členka diskusního panelu.

„Mám na vás dotaz, protože jste mluvila o…,“ snažila se říci Goldbergová. „Jste posedlí Trumpem,“ řekla Pirroová a ukázala prstem na Goldbergovou. „To jste právě ukázala na mě? Nejsem posedlá Trumpem, nechte mě vám říci, co jsem. Jsem unavená z toho, že lidé začínají konverzace tím, že Mexičané znásilňují a lžou. Jsem unavená z toho, že lidé začínají konverzace o této zemi. Je mi 62 let. Už jsem zažila mnoho prezidentů, se kterými jsem nesouhlasila. Ale ještě jsem nikdy neviděla něco takového. Nikdy jsem neviděla někoho podporovat tolik nenávisti. Nikdy jsem neviděla nikoho, kdo by byl tak pohrdavý. Nejsem schopna přijít na to, jak ho napravit,“ řekla Goldbergová.

Zajímal ji také takzvaný „Deep state“, neboli konspirační teorie o tom, že prezident a vysoké politické kruhy jsou ovládáni někým zpoza opony. Jeanine Pirro o tzv. Deep state často mluví ve své televizní show. „Jak dlouho tu Deep state je a kdo jej řídí,“ ptala se Goldbergová. „Ve vašem prohlášení jste tvrdila, že je odporné, jak Donald Trump mluví o lidech, kteří sem proudí. Víte, co je hrozné, Whoopi? Když lidé, kteří tu nemají co dělat, zabíjejí děti amerických občanů,“ rozčílila se Pirro. V tento moment se již obě dámy velmi nahlas překřikovaly.

„Víte, co je hrozné? Když prezident USA najímá lidi, aby ubližovali jiným lidem,“ křičela Goldbergová. „Ne, hrozné je, když existují tzv. „sanctuary cities“, kde financujeme azylantům pobyt,“ oplácela podobnou mincí Pirroová. „Rozlučte se, mám toho dost,“ zakřičela Goldbergová na konci segmentu.

Show poté měla reklamní přestávku, po které už Pirroová u diskusního panelu nebyla přítomna. Pirroová, která se pořadu účastnila, aby propagovala svou novou knihu s názvem „Lháři, donašeči a liberálové“, se později k celému incidentu vyjádřila pro domovskou televizní stanici Fox News. Obě dámy se měly střetnout i během reklamní přestávky v zákulisí. Pirroová celý zákulisní střet označila za hrubý, Goldbergová se posléze přiznala k používání vulgárních výrazů na adresu oponentky. „Pořad byl neupřímný v tom, že lidem neřekli, kdo jej uvádí. Nikomu neřekli, že mě budou zpovídat ti nejvíce vzteklí protitrumpovští lidé,“ řekla Pirroová na adresu televizní stanice ABC News, která má pořad v gesci.

Poté Piroová vzkázala na dálku Goldbergové, že ji vždy měla ráda a nechápe, odkud se vzala všechna ta zášť. „Šla jsem tam proto, abychom debatovali, ale nebylo mi tu umožněno. Nezasloužila jsem si být vyhozena. Takto se k lidem nesmíme chovat,“ dodala Piroová.

Původní text ZDE:

Psali jsme: Z tohoto jsou odpůrci Trumpa a Putina na prášky. Právě sbírají síly k úderu. Může dojít k zásadnímu překreslení světa. O míře paniky svědčí… Znalec Ameriky o následcích setkání prezidentů Češi jsou poraženým národem. Na členství v EU prodělali nejvíc, říká jasně světoznámý ekonom Piketty VIDEO Neziskovky, na ně se zaměříme! Po návštěvě u Zemana se Andrej Babiš rozjel k nezastavení Že by mi dítě přivedlo domů muslima? 81 procent Čechů proti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak