VIDEO Mlčte! Jste namyšlená, arogantní... Skopeček a Schillerová na jedné obrazovce. Bouchlo to

Ve Zprávách PLUS na CNN Prima News došlo k vyhrocené konfrontaci. Místopředseda Sněmovny a ekonomický expert vládní ODS Jan Skopeček se pustil do předsedkyně poslaneckého klubu opozičního ANO Aleny Schillerové za to, že ho vybídla, „aby mlčel“, označil ji za „namyšlenou a arogantní“.

„Vy jste strana, která se vždycky prezentovala jako strana, která podporuje podnikatele. Opak je pravdou, běžte mezi ně. Já jsem mezi nimi často, slyším tyto názory od nejrůznějších lidí,“ řekla Skopečkovi stínová ministryně financi Schillerová v rámci debaty k energetickému tarifu pro občany.

„Co se týče státního rozpočtu, my jsme dva roky snižovali deficity po vašich vládách. Vy jste nám nechali zadlužené finance v době té minulé krize. Nikomu jste nic nedali, zvýšili jste daně a ještě jste vytvořili mnohem vyšší dluh. My jsme to napravovali dva roky,“ reagovala Schillerová na Skopečkovu kritiku zadlužování státu vládou Babiše, zatímco politik nesouhlasně kroutil hlavou. „Přišel covid a my jsme se museli postarat o lidi, o firmy, o zaměstnance, o živnostníky a o všechny potřebné,“ připomněla.

„Vy jste naslibovali, že budete ozdravovat finance. A co místo toho děláte? Místo toho jste naplánovali do roku 2025 zadlužení 1200 miliard. A to do toho ještě nezapočítávám novelu rozpočtu roku 2022, protože v podstatě ještě nevíme, jaká bude, ještě jste ji nepřeložili,“ zdůraznila Schillerová.

„Takže prosím mlčte! Vy ten deficit chcete rok od roku zvyšovat až do roku 2025. Nikomu nic nedáváte, nikomu nepomáháte. Absolutně jste nekompetentní připravit jakoukoli pomoc, ať už je to z oblasti MPSV, ať už je to z oblasti MPO. Tak si laskavě zameťte před vlastním prahem. A to nemluvím o korupčních skandálech, které hýbají touto vládou,“ opřela se do Skopečka.

Poté byla moderátorkou přerušena.

A Skopeček hned žádal o slovo: „Na to musím zareagovat. Já vím, že paní exministryně je namyšlená a arogantní, ale vyprošuji si, aby mi v televizi říkala, abych mlčel. To ať si říká ve své rodině nebo ve svém vlastním klubu,“ nebral si servítky. A k jejímu úřadování na ministerstvu financí dodal: „Nevylže se z toho, předložila historicky největší deficity veřejných financí. Dostala veřejné finance do největších problémů v historii. A prostě se z toho nevylže.“

