VIDEO Nářez! Podívejte se, co předvádí senátní kandidát za Romy v pět hodin v parku

V klipu říká Kováč, že kandidovat do Senátu není žádná sranda. „První problém byl, že jsem dostal nápad dát někomu pračku,“ svěřil se kandidát Romské demokratické strany. Pak mu prý všechno zkolabovalo, Facebook, Messenger, málem i on. Nicméně pračka prý bude.

Pak se věnoval tématice nožů, které si jako kuchař brousí. Předem řekl, že nebude nikoho likvidovat. Ale je prý důležité vyhrnout si rukávy. „Není to propagace KSČM, nebudeme pracovat,” uklidňoval opět diváky kandidát Romské demokratické strany. Nakonec se ukázalo, že si chtěl Petr Erin Kováč nabrousit lokty, protože v Senátu to bude údajně potřeba.

K tomu potřebuje, aby šli dotyční k volbám. Dle jeho slov je jedno, koho zvolí, prý to bude lepší než ti, co jsou tam teď. Když nepůjdeme, tak tady prý budeme všichni tancovat jako blázni jako on na začátku klipu. Pokud se prý něco nestane, bude to „samej blázen, samej feťák, samej opilec, samej zloděj“. Ti poslední tu prý už jsou.

