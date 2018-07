VIDEO Neziskovky, na ně se zaměříme! Po návštěvě u Zemana se Andrej Babiš rozjel k nezastavení

Babiš novinářům na videu referoval i ohledně programového prohlášení vlády. „Byli bychom velice rádi, kdyby naši političtí oponenti a někteří makroekonomové skutečně hodnotili ty výsledky objektivně, protože si myslím, že je potřeba ten rozpočet hodnotit hlavně podle toho, jak dopadne,“ začal Babiš. To, že je rozpočet plánován deficitně, ještě podle premiéra neznamená, že deficitem nutně musí skončit.

„V roce 2016 jsme plánovali deficit 70 miliard a bylo + 61,8 miliard. V roce 2017 jsme plánovali minus 60 a bylo minus 6,2. Tento rok máme v plánu minus 50, ale tento pátek 19. 7. máme přebytkový rozpočet, 4,4 miliardy. A dokonce máme přebytkový důchodový účet, 2,8 miliardy. To je velice důležité a ještě důležitější je, jak vypadáme se státním dluhem. Já nechápu, proč někteří říkají, že navyšujeme státní dluh. Není to pravda. Ten státní dluh je potřeba vlastně hlavně hodnotit ke konci roku, protože v rámci roku my, když máme příležitost nakoupit levně dluhopisy, tak to využíváme. Náš státní dluh neustále klesá,“ hovořil Babiš směrem k novinářům a ukazoval související graf.

„I při deficitu 50 miliard a tom plánu rozpočtu, tím že nám roste HDP, tak ten dluh znovu klesne. Takže bychom byli strašně rádi, kdyby toto ti někteří takzvaní „experti“ vnímali. Jsme na tom rozpočtově velice dobře. My samozřejmě vnímáme obrovské možnosti snižovat náklady státu. Snižovat počty zaměstnanců státní správy, vnímáme to v nákladech na IT, v nákladech na provoz a samozřejmě ve výdajích na neziskovky. A hlavně dva resorty, ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo školství, mají v tomhle smyslu velké rezervy. Tam samozřejmě chceme s paní ministryní poukazovat na to, že máme 16 tisíc černých duší, my už v rámci stávajícího rozpočtu to snižujeme o 2 300 zaměstanců, a to přinese do rozpočtu 3,4 miliardy,“ nastínil Babiš.

„Další velké možnosti na vylepšení rozpočtu nabízí čerpáni evropských fondů. A tam na to máme v úterý po vládě speciální zasedání, kde budeme hodnotit čerpání rozpočtu a čerpání fondů k 30. 6. a také to, že se nám povedlo přesvědčit Brusel, abychom mohli použít 7 miliard nevyčerpaných peněz na IT, že bychom to použili ve zdravotnictví, ve školství. Včera jsem byl v Třešti, kde investujeme do kulturních památek, takže to je také velká možnost. Chci upozornit na to, že samozřejmě vnímáme rizika, která jsou dnes ve světě, hlavně obchodní válka se Spojenými státy a doufejme, že se nebude prohlubovat,“ zadoufal Andrej Babiš v narážce na spor, který vyostřil prezident Donald Trump hrozbou nasazení dovozních cel pro některé produkty.

„Pokud by se stalo, že prezident Trump zavede cla na auta, tak to samozřejmě může mít dopad, ale proto poprvé v historii naší země děláme dlouhodobý investiční plán. Sepisujeme všechny investiční možnosti. Vyhotovujeme investiční plán, a protože ten náš dnešní růst je tažen spotřebou a exportem, a v případě, že by se něco stalo při zavedení cel na automobily, což by samozřejmě mělo vliv na naší ekonomiku, tak tady de facto máme možnost investovat a nahradit ten růst investicemi,“ vysvětlil Babiš.

Poté se debata stočila k výsledkům jednání s prezidentem Zemanem. „Náš největší problém dnes je, že naše ekonomika je skutečně přehřátá. Hlavním problémem je nedostatek lidí. V rámci debaty s panem prezidentem jsme mluvili o vzdělávání, o tom, že musíme skutečně zásadním způsobem změnit způsob vzdělávání, že musíme dát větší kompetenci ředitelům, že by ten stát neměl do toho tolik mluvit školám, že bychom se měli podívat, jak to funguje ve světě. Měli bychom konečně zavést duální systém, jak je to v Německu. Velké téma byla energetika, samozřejmě jsme diskutovali o důchodech. V poradním týmu pana prezidenta jsou renomovaní makroekonomové, jako pan Rusnok, pan Dlouhý a samozřejmě pan prezident je určitě velice zdatný makroekonom,“ složil Zemanovi poklonu Babiš.

Pak se Babiš vrátil k rozpočtu. „Příjmy stoupají o 106 miliard, z toho jsou 45 miliard daně. Doufejme, že znovu nebudou opakovat naši oponenti, že se nám něco přihodilo. Nepřihodilo. Je to díky kontrolnímu hlášení a díky EET. Stoupají nám sociální odvody, téměř 40 miliard a z dividend a z účtu privatizace je tam plus 21 miliard. Výdaje jsou samozřejmě hlavně na důchody, 37,8 miliardy, na školství, 25,7 miliardy a na investice, které jsou jedny z nejvyšších, plus 21 miliard,“ zabrousil Babiš do čísel.

Dodal také, že plánuje da dopravní infrastrukturu dát 50 miliard, na opravy silnic 26 miliard, sport má dostat 2,1 miliardy. Vysoké školství 1,8 miliard, úhrnné navýšení investice činí 79 miliard. „Máme novou koaliční vládu, takže noví ministři přijdou s nějakými představami. Ten rozpočet jsme schválili ještě za menšinové vlády, byl tam rozdíl asi 10 miliard a to jednání o rozpočtu bude pokračovat po vládních prázdninách,“ osvětlil Babiš a dodal, že po ministrech bude chtít, aby ve svých resortech hledali další úspory. Možná dojde i ke snižování stavů na jednotlivých ministerstev.

