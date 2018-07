VIDEO Poslanec Bundestagu Bystroň osobně podává trestní oznámení na neziskovky. Jsou to v podstatě pašeráci lidí

„Jsme dnes před státním zastupitelstvím Berlín. Zde podáváme žalobu na uživatele lodí neziskovek, které provozují pašování lidí ve Středozemním moři,“ řekl Bystroň ve videu, jež je možné zhlédnout na serveru YouTube.

„To, co my dnes děláme v Berlíně, učiní i náš kolega Jens Maier v Drážďanech. Podáme tyto žaloby u vícero zastupitelstev,“ podotkl. „Je nám totiž jasné, že v Berlíně pod rudo-rudo-zelenou vládou je státní zastupitelství pod velkým tlakem,“ dodal s tím, že žaloby se podají i v Bavorsku a v Sasku.

„Je to obrovská úloha, která leží před námi, víme už teď, že tato migrantská a azylová krize v příštích letech nezmizí,“ sdělil.

Bystroně pak doplnil Markus Erohnmaier. „Například 1,1 miliarda lidí žije v Africe, z toho jsou 2/3 chtivé vystěhování. Takže stojíme před obrovskou výzvou a musíme ukázat jasné postoje. Tyto pašerácké lodě, tyto vodní taxíky a lidi, co za tím vězí – to je zločin, co se zde děje. To chceme zamezit,“ řekl.

„Chceme se postarat, aby právo a pořádek znovu patřily k Německu,“ dodal.

„Nejhloupější a nejdražší, co člověk může dělat, je, když se snaží vytáhnout všechny lidi světa, kteří právě migrují, do Německa,“ sdělil Bystroň s tím, že na cestách je nyní zhruba 68 milionů lidí. „To je organizovaná kriminalita, zde jsou porušovány zákony, německé zákony,“ míní se slovy, že se v tom točí spoustu peněz.

Pašerácká činnost pak podle Erohnmaiera nekončí tím, že lidé přijdou do Německa. „My v AfD jsme teď podali dotaz na zpětné převody peněz do mateřských zemí. Ti lidé, kteří jsou sem do Německa dopraveni, převádějí podstatné sumy, získané i ze sociálních podpor, zpět do mateřských zemí,“ řekl.

autor: vef