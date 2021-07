VIDEO Sprostý! Igor Chaun a vakcíny. Nenechal si to líbit

reklama

„Bavili jsme se o situaci, o tom, co teď žijeme, o absurditě, kterou prožíváme, která je kupodivu celosvětová, o tom, jak je živená politiky, jak je živená médii, a to i takzvaně nezávislými. Takzvaně svobodnými,“ vyprávěl režisér Igor Chaun o svém rozhovoru s Lucií Donátovou při cestě do Poličky. A právě při procházce středovými uličkami Chaun hovořil mimo jiné o zákonu lásky.

„Vždy a nad vším v celém vesmíru, ve všech světech, je ten právě jmenovaný zákon. A to všechno, co my tady teď prožíváme, je vývoj. A přátelé, já stejně jako mnozí z vás padám někdy na duchu. A padám trošičku jako v naději, protože je to těžký, ten tlak, je to absurdní, je to nepochopitelný...,“ dodal Chaun.

„Odmítám ve svém srdci připustit, že tohle je skutečně řízené, co se teď děje. Nechci připustit, že vláda téhle země, a dokonce vlády většiny států na světě, zaprodala svoje vlastní obyvatelstvo, svoje vlastní lidi ve jménu nějaké podivné čistky, změny. Strašně mě to bolí, na určité úrovni. A pak si vlastně připomenu všechna ta předsevzetí, všechna ta proroctví, dokonce i poselství z Garabandalu, o tom, že přijde čas, kdy bude odděleno zrno od plevy, a to se odehrává v nás, to se odehrává v každém jednom člověku. My musíme, přátelé... tohle je ta doba, kdy my musíme tu svobodu vybojovat v sobě. Patřím k lidem, kteří se nebudou očkovat, a budu nesmírně hájit právo každého z nás rozhodnout o svém zdraví. Ten tlak, který se na nás vyvíjí, je bezprecedentní a sprostý,“ míní Chaun. Anketa Je nutné nařídit očkování proti covidu-19 v Česku jakožto povinné? Ano 14% Ne 83% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3829 lidí

„Dnes Honza Tománek uveřejnil text, kde píše, že přijde doba, kdy vlastně ten hlídač v nějakém tom Tesku nebo Bille, který vás nutí nasadit si respirátor, může být odsouzen na dva roky. Věřím, že přijde čas, kdy bude tohle prozkoumáno, co se tady děje, a jakým způsobem jsou potlačovány základní naše práva a svobody. Co mě poněkud děsí, je ona snadnost, s níž jste to vy lidi a my lidi přijali. Že rodiče nechali dusit a testovat svoje děti ve třídách. Že spousta lidí, aby měla klid, podobně jako za totáče vstupovala do komunistické strany, nyní se nechává opíchat,“ dodal.

„Chtěl bych například jmenovat Fórum24, které se považuje za nezávislé médium a které dokonce vybírá od nás, čtenářů, peníze na takzvaný svobodný tisk. Čtu tam rád o politice, o zločinech té Babišovy vlády, oni udělali velkou investigativu s Andrejem Babišem mladším, to je moc fajn, ale oni tam normálně pořádají štvanici a hon na lidi, kteří se nechtějí očkovat. Igora Chauna nazval Doležal popleteným ezoterikem. Jardu Duška, když dával rozhovory k šedesátinám, napadli, že nabádá lidi k neočkování. Iloně Csákové vyhrožovali soudem. Tohle dělá takzvané nezávislé médium. Tohle by měla být i výzva pro lidi, kteří mají možnost vstupovat do médií, aby naopak dávali prostor alternativním názorům. Aby dávali prostor pravdě ve všech jejích barvách a odstínech. Jsme tady svědky jakési covidové totality, jakéhosi covidového šílenství, které vede k nové uniformitě, k novému ovládnutí, ke covid pasům, kontrole, rozdělování společnosti... ten vtip je v tom, že podobně, jako to bylo za fašismu a jako to bylo za komunismu, tak vlastně do značné míry my si to děláme sami. Že my to přijímáme. A já celou svou bytostnou duší demokrata a člověka svobodného a vlastně rebela, protože já potřebuji svobodu ke svému životu a ke svému duchovnímu hledání a ke své tvorbě, tak já prostě odmítám tady tu... já vždycky budu stát na straně svobodného rozhodnutí,“ uvedl Chaun.

„Není dlouhodobě možné, a já tomu nevěřím, svět a nás, svobodné lidi, sešněrovat. Díval jsem se na dokument o Severní Koreji. Jak je vůbec možný, že svět tohle dopustí? Ty hrůzy, které se tam dějou? A přátelé, mně došlo, že vlastně ono to je tak, že na tom světě souběžně vidíme mnoho různých režimů a každý ten režim je ukázkou toho, kudy se může vyvíjet lidstvo. Kudy se může ubírat vývoj nás lidí a že vlastně ta totalita šílená, zvířecí a vražedná a brutální v té Severní Koreji, toho jejich klanu, je tam třetí diktátor z jedné rodiny, je vlastně ukázkou, kam to může velmi rychle dojít i tady u nás, když si takzvaně nedáme pozor. Ono to začíná nenápadně. A to přesvědčování, to přitakávání absolutní debilitě a absurditě, kdy oni nám doslova lžou do očí. Kdy oni, takzvaná vláda, nás nejprve krmí rok tím, že všechno se to děje proto, aby nebyly přeplněné nemocnice, a dneska oni hovoří o zesilování epidemie v okamžiku, kdy je v nemocnici asi 30 lidí. Jak se někdo vyjádřil, tak už je můžeme pomalu znát všechny křestním jménem. Hanka, Jirka, Martin, Tomáš a na jipce jsou asi dva lidi. A oni vyhrožujou tou deltou, která je nebezpečná tím, že je neidentifikovatelná, protože máte rýmu a nevíte, že ji máte. A oni zase chtějí jenom zesílit tlak na nás. Jim se nesmírně zalíbila ta moc zakazovat nám, kdy si kam půjdeme svobodně, budeme demonstrovat, že budeme hovořit, a já bych chtěl velmi jako připomenout nám všem, že to nejsme my, kdo je nenormální, kdo vidí absurditu téhle doby. Kdo vidí tu lež, ty kšefty, ten byznys, tu aroganci, tu zvůli. A přátelé milí, že nad tím vším je boží zákon...,“ ukončil Chaun.

