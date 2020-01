VIDEO Ty kluku koženej... Ještě jeden novoroční projev. Z Prahy. Velmi zaujal

S novoročními projevy politiků se v roce 2020 takřka roztrhl pytel. Prezident Miloš Zeman sice už řadu let pronáší místo novoročního projevu projev na 26. prosince, ale na 1. ledna k národu promluvil předseda vlády Andrej Babiš (ANO), jeho stranický kolega a předseda Sněmovny Radek Vondráček i předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).

Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 89% Nemá 11% hlasovalo: 323 lidí

Pozadu nechtěl zůstat ani starosta Prahy 1 Pavel Čižinský, bratr Jana Čižinského z Prahy sobě, který bude za pár dní čelit pokusu o odvolání z funkce. Rozpadla se mu totiž dosud vládnoucí koalice, když představitelé hnutí Starostové a nezávislí, KDU-ČSL a Iniciativy občanů oznámili, že mezi členy vedení města existují zásadní spory a Čižinský městskou část nevede dobře.

Starosta, který možná za pár dní již nebude starostou, se v novoročním projevu rozhodl vyložit svůj pohled na to, co se na radnici první pražské městské části děje. Mluvil pomalu a s dramatickými pauzami.

„Vážení a milí sousedé, Pražané, dámy a pánové, zdravím vás v novém roce 2020,“ začal rozvážně v projevu uveřejněném na serveru YouTube. „Praha 1 je dnes velmi zvláštním místem pro život,“ prozradil poté s důrazem na skutečnost, že lidé, kteří na Praze 1 trvale žijí, představují přímo ohrožený druh, který se však chtěl zachránit, a proto si v dosud posledních komunálních volbách zvolil často zcela nové zastupitele, kteří se pokusili měnit staré pořádky. „Zvolili zástupce, kteří radnici skutečně otevírají občanům a mění staré pořádky,“ konstatoval.

A podle Čižinského s touto snahou narazili. Zastánci oněch „starých pořádků“, Čižinský toto slovní spojení použil ve svém projevu mnohokrát, se podle starosty snaží poměry opět vrátit k horšímu, snad i za pomoci několika „svalovců“. Čižinský se v projevu tvářil, skoro jako by Praze 1 hrozil strašlivý osud.

Starosta prohlásil, že v končící koalici se vedly spory např. o regulaci zavírací doby restauračních zařízení a zábavních podniků, protože hluk, který produkují jejich návštěvníci, notně ztrpčuje život lidem, kteří v první městské části trvale žijí. Představa, že Praha 1 regulaci nočního života nepotřebuje, je podle starosty iluzorní, protože se tu pohybuje tolik návštěvníků, že už nestačí jen navyšovat počty policistů v ulicích. „Navíc, jak Policie České republiky, tak i městská policie mají velké personální podstavy,“ zkritizoval starosta ve svém vystoupení i Babišovu vládu, respektive ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

„Chápu, že někteří provozovatelé hospod chtějí maximalizovat svůj zisk,“ pravil Čižinský. A využil jednu ze svých několika desítek pauz. „Byť odmítám jejich nátlakové akce, jako když na poslední zastupitelstvo přišlo několik desítek svalnatých vyhazovačů nás zastrašit a podpořit návrat starých pořádků.

Další velký spor se podle Čižinského vede o počet aut projíždějících Prahou 1. Lidé, kteří v této městské části trvale nežijí, by měli každý den zvažovat, jestli musí opravdu do centra města vjet autem a zda by nestačilo, aby využili hustou síť městské dopravy. „Nechávat nerezidenty projíždět barokním či gotickým centrem Prahy, navíc po dostavbě tunelu Blanka, je pro evropskou metropoli 21. století zkrátka absurdní,“ rozzlobil se starosta.

Do třetice se podle Čižinského na Praze 1 bojuje s developery. Starosta považuje za logické, že developeři chtějí stavět nová obchodní centra a nové hotely. „Je ale také logické a legitimní, aby obec se do toho oněm developerům snažila mluvit,“ konstatoval starosta s tím, že politici mají tlačit developery k výstavbě nových bytů pro další rezidenty a k výsadbě zeleně.

Čižinský uznal. že každý, kdo jde do politiky, musí počítat s tím, že se střetne s představiteli odlišných názorů. „A nesmí pro to fňukat,“ prohlásil starosta. Každý, kdo jde do politiky musí být připraven za svou pravdou stát a případně se za svou pravdu i porvat,“ doplnil dramaticky.

To ale neznamená, že by nenaslouchal svým kritikům. Na sociální síti Facebook naslouchá prý i vulgárním projevům, neboť spolu s T. G. Masarykem věří, že demokracie stojí na diskusi, i kdyby mělo jít o diskusi s trestně stíhanými politiky, protože jen tak se Prahu 1, srdce hlavního města, jak městskou část nazval sám Čižinský, podaří udržet zdravou.

„Věřím, že úkolem našich dvacátých let je pokusit se udržovat toto naše srdce zdravé. Přeji nám všem a kladu si za předsevzetí, abychom každý v sobě nacházeli odvahu přát si politiku jinou, než nad kterou jsme naříkali,“ prohlásil v závěru svého projevu.

Poté už se na videu objevila výzva, aby občané přišli 14. ledna na jednání zastupitelstva městské části a podpořili Čižinského v pozici starosty.

Jenže ne každý přijal Čižinského projev s nadšením.

Herní vývojář Daniel Vávra, autor světoznámé hry Kingdom Come: Deliverance a „bambilionář“, jak se označuje, po zhlédnutí novoročního projevu pana starosty konstatoval, že než „tohohle robota“ tak dá raději přednost starému vedení radnice v čele s někdejším starostou za TOP 09 Oldřichem Lomeckým i se všemi kmotry.

„Soudruzi a soudružky. Nedělní chvilka poezie is back. Tohle jste si zvolili v Praze 1. Něco mezi robotem Emilem a vojínem Jasánkem, co mu otiskli báseň v Obraně lidu. Každý, koho znám a ví něco o dění na radnici, říká, že je to průser. Když vidím tohle, tak to raději zpátky Oldu z topky se všema kmotrama z Prahy,“ napsal Vávra na sociální síti Facebook.

K Vávrovi se přidal předseda Strany nezávislosti České republiky František Matějka, podle něhož Čižinský zvítězil v soutěži o nejhorší projev v pekle novoročních projevů.

„Peklo novoročních projevů. Tohle je u mě jednoznačný vítěz. Postavili si město a oni jim tam, představte si to, začali žít, jezdit, chodit, nakupovat a bavit se lidi...“ napsal Matějka na Twitteru.

Se svou troškou do mlýna přispěl také známý český kritik islámu Martin Konvička, který převzal konstatování, že Čižinský je „kožený kluk“.

Psali jsme: Zastupitelé Prahy 1 se mimořádně sejdou, budou odvolávat starostu Čižinského „Druhý“ Čižinský má po koalici. Vidle mu do ní hodili lidovci a STAN Ogňan Tuleškov: Pamětní deska paní Hany Benešové není dosud na svém původním místě. Proč? Další problém Čižinského a Pirátů. Ale nejsou v tom sami. Ultimátum na Praze 1

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.