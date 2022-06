VIDEO Ukrajinské nákupní středisko v ohni. Ruská raketa. Víc než tisíc lidí uvnitř

Podle ukrajinského prezidenta si počet obětí po útoku na nákupní centrum v Kremenčuku ani nelze představit. „Nemělo to žádnou strategickou hodnotu,“ uvedl Zelenskyj. Počty obětí zatím úřady neuvádějí, zástupce šéfa prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko uvedl, že zatím se ví nejméně o dvou mrtvých a dvou desítkách zraněných. Nákupní středisko je v současné době v jednom ohni.

Kremenchuk.

Missile strike by Russian missiles on the shopping center.

Zelensky: It is impossible to imagine the number of victims.



If this is not a terrorist attack, then what!? If Russia is not a terrorist country, then who are they? pic.twitter.com/jWhQdtSkSB