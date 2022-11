VIDEO Výbuchy v Istanbulu: Smrt přišla z batohu

reklama

Videozáběry před výbuchem ukazují, že byla tato historická třída jako obvykle naplněna lidmi i dnes před výbuchem, který měl nastat podle agentury Reutes v 16.13 tamního času. Agentura líčí, že exploze do vzduchu vynesla trosky a několik lidí zůstalo ležet na zemi, zatímco další se potáceli pryč.

Turecký prezident Erdogan uvedl, že o život přišlo šest lidí a policie se prý snaží za pomoci záběrů z místa incident vyšetřit. „Pachatelé tohoto odporného útoku budou odhaleni,“ ujistil.

Erdogan rovněž poznamenal, že podle prvních informací v útoku „hrála roli žena“, což mohou naznačovat také záběry před výbuchem, které ukazují explozi v místě opuštěného batohu. Právě ten měla na místo donést žena, po níž se pátrá.

??VIDEO: Reports suggest an abandoned bag caused explosion in Istanbul, Turkeypic.twitter.com/L9ZkHpQJIV — Breaking News (@NewsJunkieBreak) November 13, 2022

Žena, po které v souvislosti s výbuchem pátrají turecké úřady:

??PHOTO: Turkey authorities are looking for this lady who they believe abandoned the bag causing explosion in Istanbul, Turkey today pic.twitter.com/MWcIpcEj2M — Breaking News (@NewsJunkieBreak) November 13, 2022

Turecký prezident dodal, že „snahy porazit Turecko a turecký lid prostřednictvím terorismu dnes selžou stejně jako včera a stejně jako selžou i zítra.“

Že šlo o teroristický útok, sice okamžitě přímo nepotvrdil, ale podotkl, že exploze na nejrušnější istanbulské třídě terorismem „zavání“. „Bylo by nesprávné tvrdit, že se nepochybně jedná o teroristický útok, ale první vývoj a první informace od mého guvernéra jsou takové, že to zavání terorismem,“ řekl.

#BREAKING: Massive explosion in Taksim square in Istanbul. Suspected terrorist attack. Several injured and several dead. pic.twitter.com/mbMuG41tpE — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) November 13, 2022

Úřady později uvedly, že mezi mrtvými je i pracovník ministerstva a jeho dcera a v současné době zůstává pět lidí v nemocnici na jednotce intenzivní péče, dva z nich mají být v kritickém stavu.

Istanbul a další turecká města se stala terčem teroristických útoků relativně nedávno a série útoků město postihla v letech 2015 a 2016, kdy došlo k bombovému útoku i na istanbulském Atatürkově letišti. Za útoky v minulosti stáli islamisté i kurdští separatisté.

