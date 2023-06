VIDEO: Zalužnyj nad mapou protiofenzivy. Mrtvý asi není

Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj se po mnoha spekulacích o jeho údajném zranění a jeho závažnosti objevuje živ a zdráv na videu kolujícím na Twitteru společně s náčelníkem Serhijem Šaptalou.

„Vrchní velitel Zalužnyj spolu s náčelníkem generálního štábu Šaptalou vedli práci ve skupinách vojsk, které plní nejtěžší úkoly v oblastech, kde probíhají nejprudší boje,“ stojí napsáno u videa informátora o dění na Ukrajině.

Commander-in-Chief Zaluzhny together with the Chief of the General Staff Shaptala conducted work in groups of troops that perform the most difficult tasks in the areas where the fiercest battles are taking place.?????? pic.twitter.com/pQMqV8vAzy