VIDEO je pro silné povahy: Jiří X. Doležal se šel podívat na Kliniku, na některé věci si troufl sahat pouze holí

Že byl na Klinice pořádek? Jiří X. Doležal s tím nesouhlasí. V článku Pokálená klinika obvinil Martina C. Putnu ze lži. A co víc, Putna prý chce, aby jeho lži byly jediná povolená pravda, tvrdí Doležal. „Představa, že hromadu výkalů, kterou jsme na klinice nafotili, nakáleli na zahradě exekutoři, aby poškodili dobrou pověst anarchistů, je daleko za hranicemi slabomyslnosti, a Putnovy výroky daleko za hranicemi normální politické lži,“ myslí si novinář. Přidal i srovnání s nacisty.

Doležal Putnu uvádí jako učitele proslulého svým sporem s prezidentem Zemanem, který mu odmítl udělit profesuru. „Nyní se ukazuje, že Zeman nejspíš měl pravdu. I já si myslím, že je lepší, aby lidé volající po cenzurování pravdivých informací, co se jim nehodí do krámu, nebyli profesory,“ souhlasí s hlavou státu novinář. Lidé s těmito názory podle něj patří do stran pánů Vandase či Okamury a ne na akademickou půdu. Fotogalerie: - Vyklízení Kliniky

Putna měl říci toto: „„Klinika byla vždy uklizené, úhledné a sympatické místo bez drog. V několika posledních dnech se je média, zvlášť TV Prima, snažila představit jako feťáky a bordeláře. To je dle mého soudu manipulace. To exekutor, který vnikl do budovy, rozmlátil zbylé zařízení a udělal tam ten nepořádek. A ten pak předvedli divákům.“

Pak ještě přidal svou starší tezi, že Klinika je stejným historickým fenoménem jako hzdební skupina The Plastic People of the Universe. Tu prý omezení mocní také prezentovali jako smradlavé fetky, zatímco skutečné osobnosti jako Václav Havel je podporovali.

To, že se dnes dějí podobné věci, je pro Putnu důkazem, že jsme se vrátili do sedmdesátých let a vládnou u nás autoritáři, sázející na nacionální, xenofobní a nenávistné postoje.

Klinika podle něj měla podporu politiků, včetně Andreje Babiše. „Chodili za nimi různí politici se slovy, že jejich práci chtějí podpořit, vždyť barák stejně chátrá. Pokusíme se nějak vymyslet, aby to šlo,“ vzpomínal. Tuto podporu ale podle něj ztratila, když předvedla principiální postoj a podporovala přijímání uprchlíků.

A to prý pro českou společnost bylo „fuj“ a politici se tomu přizpůsobili. „Teď už o nich nikdo nemluví jako o centru, které dostalo Cenu Františka Kriegla Charty 77, teď se na povrch dostala pouze právní stránka, podle které jsou tam nelegálně,“ psal akademik Putna.

„Představa, že hromadu výkalů, kterou jsme na klinice nafotili, nakáleli na zahradě exekutoři, aby poškodili dobrou pověst anarchistů, je daleko za hranicemi slabomyslnosti a Putnovy výroky daleko za hranicemi normální politické lži,“ myslí si o tom Doležal. Výroky považuje za sprostotu a faul proti exekutorům. Šel tak daleko, že to označil za propagandu. Odkázal přitom na reportáž, kterou o klinice natočil ještě před vyklízením.

Ovšem to podle Doležala není nejhorší Putnův prohřešek, že levice lže je podle něj „zdravou normou“. Ale Putna si podle něj dovoluje požadovat, aby stát pravdu, která se mu nehodí do krámu, zakázal šířit. V pořadu vznesl proti televizi Prima námět pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Putna tak prý nejenom lže, ale chce zakázat, aby pravda byla vysílána.

Podle Wikipedie prý Putna není filozof, ale Doležal ho považuje přinejmenším za filozofujícího vědce. „Řada předních filosofů minulosti již prokázala mimořádný talent při odhadu, ke kterému politickému subjektu je potřeba být servilní, neboť se dostává ke korytu,“ konstatuje novinář a uvádí příklad Martina Heideggera, „který bádal nad autenticitou bytí, tak strašně toužil být rektorem, že vstoupil do NSDAP, a funkci dostal.“ Ale přes oddanost byl prý poslán do zákopů, což podle Doležala nervově neunesl.

„Proto si Martina C. Putnu dovoluji upozornit, že až se soudruzi zleva dostanou k moci a přestanou ho potřebovat, poletí přes palubu stejně jako Heidegger. A že mu ty jeho lži a volání po cenzuře nebudou nic platné,“ varuje pedagoga Jiří X. Doležal.

