Václav Cílek: Afrika vysychá, Afričané se dají na pochod. Jídlo podraží a čeká nás veselá chudoba

Geolog Václav Cílek v rozhovorech opakovaně vykresloval budoucnost ne právě v růžových barvách. Světu bude scházet voda a lidé z Afriky nebo z Blízkého východu se dají na pochod. V rozhovoru pro server Flowee.cz Cílek dodává, že ani Evropané to nebudou mít snadné. Česká nás pravděpodobně chudší život, než jaký žijeme dosud.

„Pro většinu lidí představuje pokrok nová aplikace do mobilního telefonu, ale když se na to podíváme z hlediska půdy, vody a energetiky, což je jakási svatá trojice, situace se s každým přibývajícím rokem zhoršuje,“ říká Cílek, Orné půdy ubývá a snižuje se její kvalita. Ve jménu peněz zastavujeme svět betonem. Kde chybí půda, nastávají i problémy s vodou. Ta se nemá kam vsakovat, odtéká a nás trápí sucha. Nebo povodně. Jsou chvíle, kdy je vody nebezpečně málo, a pak jí je zase moc. Čas od času přijdou bleskové povodně.

Anketa Uráží vás nařčení ze strany Ruské federace, že plyn, který zabil agenta Skripala, pocházel z ČR? Uráží 9% Neuráží 91% hlasovalo: 2316 lidí

A jako by to samo o sobě nestačilo, brzy začneme pociťovat nedostatek energie. Až odstavíme jadernou elektrárnu Dukovany, na což jednoho dne prostě dojde, energie v Česku zdraží. Od uhlí jako zdroje energie se dnes ustupuje, ale Česká republika nemá moc jiných možností. Hlavní surovinou západního světa je navíc pořád ropa, jenže dostat se k ní je stále těžší. To s sebou nese vyšší náklady, takže se nevyhneme zvyšovaní cen pro konečné spotřebitele. Nejen energií, ale třeba také potravin.

„Je to pravděpodobné. Tomu nejjednoduššímu řešení, které by mohlo pomoci, čímž je prodej takzvaně ze dvora, kdy si lidé mezi sebou navzájem směňují své přebytky, Evropská unie však legislativně brání,“ pokračuje Cílek.

„Zároveň ale odmítám přispívat k vystrašení lidí, protože vystresovaní jsou dnes už dost. Všechna tato fakta je nutné brát racionálně, pomalu se na všechno připravit a pokoušet se o nápravu věcí, protože každá situace má své východisko,“ dodává okamžitě.

Měli bychom prý vzít jako hotovou věc, že někdy se daří lépe, někdy hůře. Jednou si dole, jednou nahoře, zpívali kdysi Voskovec s Werichem. A lidstvo teď už dlouho prosperuje, roste. Jednou tedy musí přijít i pokles. Nevyhnutelně. A my bychom se na to měli připravit. Třeba nedělat dluhy, protože pravděpodobně budeme vydělávat méně.

„V dohledné době nás pravděpodobně čeká stagnace nebo určitý úpadek, ale nemusí to být nic tragického. Říkám tomu veselá chudoba. Souvisí to s tím, že poslední století bylo ve světové historii anomální, protože přineslo naprosto nebývalý nárůst světové populace a blahobytu,“ připomíná Cílek.

Geolog však také nabízí určitou cestu ven. Pokud budou lidé spolupracovat a pomáhat si, budou spokojenější. Pomoc bližnímu a vlídnost je podle Cílka víc, než všechny peníze.

Psali jsme: Jurečka zaútočil na komunistu v debatě o suchu: Vy jste rozorali meze, a teď ta voda z polí odtéká... Máme lithium na 50 let, odhalil Václav Cílek. Ale dodává, že... Začíná válka s Araby a bude trvat třicet let. Václav Cílek k tomu napsal více Populární Václav Cílek knižně: Co se děje se světem?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp