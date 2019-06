Václav Havel s kytarou. Právě před třiceti lety ji nosil slavné americké hvězdě

Pobyt Joan Baezové v Bratislavě od počátku provázela zvýšená pozornost ze strany bezpečnostních orgánů. Do zákulisí haly na Pasienkách proto Baezová propašovala Havla jako svého technika. „Nechtěl jsem, aby mě StB sebrala před koncertem, tak jsem si vymyslel, že jí budu dělat bedňáka. Nosil jsem jí tu kytaru, a to mě skutečně zachránilo,“ vzpomínal pozdější prezident. Během vystoupení věnovala Baezová písničku Chartě 77, Nezávislému mírovému hnutí a disidentovi Petrovi Cibulkovi, připomněla ČTK.

Překvapení pořadatelé zareagovali až poté, co Baezová na jeviště pozvala bratislavského písničkáře Ivana Hoffmana. Během jeho protestsongu Nech mi nehovoria mu vypnuli mikrofon. Totéž se opakovalo, když zpívala s Vladimírem Mertou. Oficiální média o předčasně ukončeném koncertu Joan Baezové mlčela. Informace se ale mezi lidmi stejně šířila a událost se stala dalším příznakem postupného rozkladu normalizačního režimu, který se definitivně zhroutil v listopadu 1989.

Baezová měla k čs. disentu blízko již dlouho před koncertem, v roce 1976 například protestovala proti pronásledování členů skupiny Plastic People Of The Universe, o dva roky později pak v Londýně uctila 10. výročí okupace Československa. S Havlem měla zpěvačka vřelé vztahy, od památného bratislavského vystoupení se do tuzemska vrátila ještě mnohokrát. V roce 2009 například vystoupila na koncertě, který Václav Havel uspořádal při oslavách 20 let od sametové revoluce.

autor: mp