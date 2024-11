Václav Klaus: Fiala na to nemá. STAN předběhl ODS, v podstatě konec světa

Moderátor Luboš Xaver Veselý v internetové televizi XTV po čase přivítal exprezidenta Václava Klause. A ten celý pořad odstartoval velmi ostře.

Klaus připomněl, že už Valtr Komárek říkal, že Česká republika dožene a předežene Rakousko. „A my jsme si ťukali na čelo,“ pousmál se Klaus. A pokud dnes Fiala tvrdí, že v platech doženeme Německo, tak se buď uřekl, nebo pronesl výrok, který je opravdu na pováženou.

Zvlášť, když i Česko přijímá pravidla Green Dealu, o kterém Klaus a jeho kolegové údajně dávno věděli, že to bude problém. Teď podobně, tedy jako problém, popisuje Green Deal i europoslanec ODS Alexandr Vondra, jenže Klaus znovu připomněl, že Vondra je členem strany, která Green Deal v podstatě akceptovala. To, že se teď Vondra snaží tvářit jako bůh Janus, jako muž dvou tváří, „... to je takový podvod na voliče, že mockrát to takhle v našich dějích nebylo,“ sepsul Klaus českého europoslance.

Petr Fiala by si z Klausova pohledu přál, aby ho lidé opět respektovali. „Ten respekt k němu se absolutně vytratil,“ dál kroutil hlavou Klaus s tím, že Fiala není člověkem, který může suverénně bouchat do stolu. „Ale když na to nemáte, tak se to nedá naučit od nějakých poradců,“ zlomil nad Fialou hůl exprezident. „Oni mu radí, aby se stal Trumpem, když ta osobnost na to v podstatě nemá. … A já jsem dneska viděl jeden průzkum, kde ODSku předběhl STAN. Tak to já myslím, že to je v podstatě konec světa,“ nešetřil host internetové televize kritikou na adresu strany, u jejíhož zrodu kdysi sám stál.

Stávající ODS nemá podle Klause nic společného se stranou, kterou spoluzakládal. A že dnes ve straně nevidí nikoho, kdo by se mohl pokusit o jakýsi návrat ke kořenům ODS.

Opatrný byl v hodnocení Motoristů, protože strana ještě neměla ustavující sjezd. A až čas podle Klause ukáže, zda se Motoristé stanou silou, která přiláká pozornost pravicového voliče. „Pokud tedy Motoristé předvedou širší program a širší paletu osobností. Budou-li ve volbách Motoristé, no tak já je asi volit budu, ale musí se nám předvést,“ pravil Klaus.

Opatrný byl i při hodnocení vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA. „Pro nás všechny je to obrovská příležitost,“ zdůraznil Klaus, ale jedním dechem dodal, že této příležitosti je třeba se chopit a naplno ji využít. Zvláště když minimálně část Evropy vnímá Trumpovo vítězství v podstatě jako tragédii, z čehož byl Klaus podle vlastních slov konsternován. „Bojujme o to, zužitkujme to,“ žádal všechny Trumpovy stoupence Klaus, jenž varoval, že Hollywood a další instituce budou vždy Trumpa vnímat negativně a bude třeba jim čelit.

Do třetice byl Klaus velmi opatrný i při hodnocení amerického miliardáře a vizionáře Elona Muska, jenž již delší čas stojí na Trumpově straně. „Já Muskovi nerozumím, ale Trumpovi určitě pomohl a některé jeho byznysové nápady jsou velmi racionální,“ pravil Klaus s tím, že by bylo skvělé, kdyby Musk dokázal odbourat americkou byrokratickou brzdu.

Poté se Klaus vrátil k 35. výročí pádu komunistické vlády v této zemi a zdůraznil, že v listopadu 1989 komunismus u nás nebyl poražen, nýbrž sám padl.

Exprezident je přesvědčen, že komunistický režim se prostě rozpustil, i když z jeho pohledu nelze pochybovat o tom, že při tomto rozpouštění sehráli důležitou roli tehdejší americký prezident Ronald Reagan, britská premiérka Margaret Thatcherová, a na straně druhé Michail Gorbačov.

Po pár minutách se vrátil do současnosti a zdůraznil, že v 90. letech minulého století nikoho nenapadlo, že někdo vymyslí Green Deal. „A že ceny budou znovu znásilněny. Green Deal je znásilnění obrovského rozsahu, a proto ekonomika nemůže fungovat tak, jak by fungovat mohla,“ nechal se Klaus slyšet v narážce na svobodnou ruku trhu, o které hovořívá desítky let.

Sametová revoluce byla podle Klause vítězstvím obyčejného člověka. Člověka, který se po 35 letech vrací do popředí. „Světovým elitám se opět podařilo toho člověka tlačit dolů. A to Trumpovo vítězství je opět vítězství obyčejného člověka nad elitami nejrůznějšího typu – politickými, kulturními, akademickými,“ podotkl Klaus.

Nakonec věnoval ještě pár slov k česko-slovenským vztahům. Konstatoval, že jsou stále velmi dobré, byť podle Klause není pochyb, že je vláda Petra Fialy svým počínáním pošramotila.

