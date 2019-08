Václav Klaus: Greta Thunbergová je oběť a chudák. Klimatická krize? Jen propaganda

Stalo se na poli problémů kolem světového klimatu něco nového, že se najednou ve velkém řeší témata jako „klimatická nouze“ a studenti kvůli tomu stávkují? Podle Václava Klause se nestalo vůbec nic.

Václav Klaus soudí, že ofenzíva klimatistů je motivována čistě politicky. S tím souvisí politicky a mediálně protežovaná „hvězda“, švédská 16letá školačka Greta Thunbergová.

„Je to naprosté šílenství naší doby. Skutečnost, že politici, vědci i jinak do všeho šťourající novináři jí všichni naslouchají a vedou s ní vážné rozhovory, to je opravdu něco naprosto neuvěřitelného. Je to smutné,“ má jasno exprezident.

Anketa Porušuje prezident Zeman Ústavu České republiky? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 9822 lidí

Jak bývalý prezident uvažuje o samotné Gretě? „Ta dívenka je obětí. Obětí do značné míry svých rodičů, kteří jí to naočkovali a kteří jsou natolik nezodpovědnými lidmi, že ji zneužívají k propagaci myšlenek tohoto typu. Dívka je chudák a možná, že si to nezaslouží. Tak bychom to měli chápat a vnímat,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

„Píšu teď širší text ke třiceti letům zahájení naší polistopadové éry a zmiňuji jednu akci, kterou pořádali v Rumunsku za jejich předsednictví EU. V květnu se v Bukurešti konala velká konference s názvem ‚Dětský summit‘ a mluvilo se tam, že děti by se měly výrazněji podílet na vážném rozhodování Evropské unie. Takže dění kolem té dívenky je součástí bláznovství tohoto typu,“ konstatuje Václav Klaus.

Co si bývalá hlava státu myslí o nové šéfce Evropské komise? Dopadne konečně brexit díky nástupu razantního Borise Johnsona do funkce premiéra? Co ruské demonstrace, které stát brutálně potlačuje a zatýká tisíce lidí? A konečně, co Klaus soudí o svém nástupci v současné tahanici kolem Ministerstva kultury.

Vše se dozvíte v celém rozhovoru s Václavem Klausem z pražské Hanspaulky, který vyjde v pondělí ráno.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka