Václav Moravec: Xaver patří k buranům. Merkelová je vědkyně. Klaus kňoural. Lidé se ČT zastanou. A tato média...

Václav Moravec si v podcastu Filipa Titlbacha z Deníku N nebral příliš servítky. Pokud Xaver Veselý a Barbora Kořanová jeho pořad kritizují, prý se jenom snaží zviditelnit. Že by se měl v Otázkách Václava Moravce střídat vyvracel tím, že ve Velké Británii by se něčemu takovému vysmáli. O Xaverovi Veselém mínil, že je „průměrný“ a „zapadá do společnosti buranů“. A přišly i narážky na Václava Klause i odpověď na to, kam by svou kariéru směřoval, kdyby v ČT skončil.

První otázka od moderátora Filipa Titlbacha byla, zda si Moravec nemyslí, že jeho pořad už je za zenitem. Moravec argumentoval, že např. v BBC čím je moderátor starší, tím větší má přehled. „Když ale v Česku na nějaký pořad, který někomu leží v žaludku, nemůžete vytáhnout nízkou sledovanost, pak řeknete: Moravec je za zenitem,“ tušil moderátor účelovou argumentaci. Anketa Je Miroslava Němcová vhodnou kandidátkou na funkci prezidenta republiky? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 1153 lidí

Titlbach zmínil, že tuto myšlenku vyřkla poslankyně ANO Kořanová, ale Moravec prohlásil, že na ni nemá cenu reagovat. Prý se jenom snaží upoutat pozornost tím, že se otírá o známá jména, jako např. Nory Fridrichové, a o Českou televizi obecně. „Už jen způsob její argumentace je tak pokleslý – řekne, že tam ten pořad nemá co dělat, a přitom jej nesleduje,“ ohradil se vůči jejím výtkám na adresu Otázek Václava Moravce.

Kromě Kořanové se Titlbach zmínil i o Luboši Xaverovi Veselém, který byl zvolen do Rady ČT. „Je to zvláštní, zvyknout si na to, že je to kolega,“ okomentoval Moravec a dodal, že Xaverův pořad na Frekvenci 1 patřil k méně poslouchaným. „Kdyby byl tak skvělým moderátorem, předpokládám, že by o něj měly zájem nejposlouchanější rozhlasové stanice, jako je například Impuls. A nakonec vám politicky skončí v Českém rozhlase, protože má vhodné známé,“ prohlásil a vysvětlil, že ‚politicky skončil‘ znamená, že se do ČRo dostal kvůli rozhovorům s prezidentem.

„Myslím, že věnujeme příliš času a prostoru v médiích lidem, o nichž nemá smysl se vůbec bavit. Oni jsou jen symbolem doby. Doby vzestupu buranství a nekompetentnosti,“ dodal. Xaver Veselý se podle něho jen chce vymezit proti známé značce, jako jsou Otázky Václava Moravce, ale další moderátoři, jako např. Michaela Jílková mu nevadí. A doplnil, že v BBC se moderátoři také nestřídají. „Celá Británie by se samozřejmě takovému hloupému názoru, který říká pan Veselý, vysmála,“ mínil s tím, že podle něho Xaver provokuje a dělá si tak reklamu na svůj ‚málo sledovaný‘ Youtube kanál. A ještě o moderátorovi XTV prohlásil, že je ‚průměrný‘ a ‚zapadá do společnosti buranů‘.

Obecně si Moravec stěžoval na dobu, ve které žijeme, řka, že už došlo k relativizaci všeho. „Převrátila a vyprázdnila obsah slov. O konzervatismu kážou lidé, kteří v sobě tyto hodnoty vůbec nemají. Čistotu vaší krve kádrují lidé, kteří krev sami čistou nemají. Posouváme hranice mezi pravdivým poznáním a blábolem, zaměňujeme ta slova,“ stěžoval si a vysvětloval, proč se nyní vyjadřuje tak ostře. Prý se také rozmazávají rozdíly mezi zpravodajstvím a publicistikou. „My jsme toto rozdělení v posledních letech rozmazali a ve veřejném prostoru teď věnujeme obrovské množství času a energie tomu, že zesilujeme hlas lidí, kterým bychom se ještě před patnácti lety vysmívali,“ tvrdil moderátor Otázek a právě proto prý nechce věnovat velký prostor „nějakému radnímu, který vůbec neví, o čem mluví, porušuje zákon o České televizi, a pak nějaké poslankyni.“

V této souvislosti srovnával amerického prezidenta Donalda Trumpa a německou kancléřku Merkelovou. Trumpovi vyčetl, že situaci nezvládá, zatímco ‚vědkyně‘ Merkelová údajně ano, takže se Němci prý vracejí k CDU/CSU.

Diskuse se pak opět stočila k 168 hodinám, Otázkám Václava Moravce a Reportérům ČT. Moravec prohlásil, že by generální ředitel ČT Petr Dvořák neměl méně problémů, i kdyby tyto pořady poskytující veřejnou službu zrušil. Podle něho ředitel pochopil, že jakmile by začal sloužit politikům, nikdy by nesloužil dostatečně. „Něco jiného je, když řídíte Novu, kde vám politici podlézají, a něco jiného je, když vstoupíte do České televize, protože tu politici považují za svou,“ mínil Moravec, ale Titlbach kontroval, že ČT považují za svou všichni, když jsou koncesionáři.

„Ano, ale tento přístup je tady už od devadesátých let, kdy Václav Klaus kňoural ve vysílání Českého rozhlasu, že ČT a ČRo jsou kočkopsi, protože buď je něco státní, nebo je to soukromé. Neuznával, že tu existují veřejné instituce typu Národní galerie, Národního divadla nebo právě České televize. Já si tento jev pro sebe pracovně označuji jako nedokončenou myšlenkovou transformaci v českém prostředí. Tyto příznaky jsou tady přítomné celých třicet let. A ty neustálé hry kolem České televize? Vždyť je to stále dokola,“ odpovídal Moravec.

Titlbach se pak opět zeptal na Radu ČT, zda Moravec věří, že to „s televizí myslí dobře“, ale Moravec se otázce vyhnul a řekl jen, že jací lidé se do ní dostávají, je obrazem doby. „Můžu říct, že je mi líto managementu a kolegů v ČTK, že je jejich rada paralyzovaná tím, že v ní obstruují pan Foltán s panem Žantovským,“ vyjádřil se k jinému orgánu. Co se týče své práce, Moravec připomenul, že radní dle zákona nemají co mluvit do programu.

Ale moderátor rozhovoru připomenul, že radní mají možnost odvolat ředitele. „Pokud to rada udělá a nebude k tomu mít argumenty, nakonec to budou koncesionáři, kteří se televize zastanou,“ byl si jist Moravec a argumentoval posledním průzkumem ochoty platit koncesionářské poplatky, který je podle něho zvlášť významný, když se proti médiím veřejné služby v poslední době vede taková kampaň.

Povzdechl si ještě nad jednou věcí: „Zákon z roku 2001 vznikl po krizi v České televizi. Ta novela měla odpolitizovat volbu Rady České televize. A podívejte se třeba na případ toho radního, kterému jsme věnovali šest minut rozhovoru. On říká, že je fantastické, že mu jeden poslanec nového uskupení, které ani nebylo zvoleno do sněmovny, zařídil, aby byl zvolen. On dovede říct, že ten politik má jeho hlas. Zvykli jsme si na kvazipolitickou volbu členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu.“

A navrhl i lepší řešení: „Otázkou je, jestli by nakonec nebylo lepší, kdyby to byli přímo nominanti politických stran. Ať se ukáže, koho nám ta konkrétní strana do rady nasadila. Ať je tam ta přímá odpovědnost. Abychom si mohli říct: Podívejte se, tato strana schvaluje chování radního, který dokáže hrozit fyzickým násilím redaktorce. A ne jedné, ale dokonce dvěma.“

Co se týče ‚kampaně‘ proti veřejnoprávním médiím, Moravec jmenoval soukromá média, pro která jsou veřejnoprávní média konkurencí. Že jim soukromá média nepřejí tedy považuje za legitimní. Dále zmínil politiky, kteří prý veřejnoprávní média potřebují, ale zároveň by dle Moravcova názoru chtěli, aby poslouchala. „A pak tady máte hráče, kteří vědí, že v chaosu se lépe vládne. A čím větší vytvoříte chaos, tím víc pak může část veřejnosti volat po vládě silné ruky. To jsou tedy tři důvody, proč významní zákulisní hráči mohou chtít, aby byla média veřejné služby oslabena,“ tvrdil. Nicméně, Češi podle něho na vládu silné ruky příliš nevěří.

Pozitivních reakcí prý dostává dost, ale agresivity vůči jeho pořadu údajně přibývá, a to ve vlnách. „Když jsme se o tom minulý týden s Norou Fridrichovou bavili v maskérně, říkám: Hele, mně by vlastně chybělo, kdyby se čas od času neobjevila nějaká poslankyně nebo radní, říkal bych si, že je něco špatně. Takže berte to tak, že jsem svého druhu masochista,“ odlehčil rozhovor.

Na přetřes také přišla otázka, kam by se Václav Moravec vrtnul, pokud by odešel z ČT. Moderátor Otázek řekl, že jeho záloha a „srdeční záležitost“ je Fakulta sociálních věd. „Když se někdy cítím Českou televizí unaven, na té fakultě si říkám: To je super, sem se vrátím na důchod,“ řekl. A pokud by opustil ČT, zmínil Moravec buď Deník N, nebo projekt DVTV jako média která mu přijdou zajímavá. S výhradou, že by samozřejmě záleželo na tom, zda by ho chtěli. A také vychvaloval svobodu, kterou jemu i jiným poskytují veřejnoprávní média.

