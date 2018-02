Václav Moravec promlouvá: Já z ČT sám neodejdu, jen ať si mě odvolají oni. To, co jsme po roce 1989 vybudovali, bude zničeno

Úvodem Kalenská zkonstatovala, že podle prezidenta Miloše Zemana je již okoukaný. „Děkuji za pochvalu od úplně nové tváře. To je pochvala,“ řekl s úsměvem Moravec.

Ten následně zdůvodnil, proč nemoderoval poslední debatu před druhým kolem prezidentské volby mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. „Nechtěl jsem přilévat oleje do ohně, aby Česká televize se stala součástí kampaně těch jednotlivých kandidátů na prezidenta republiky. Myslím si, že podíváte-li se na výsledek, tak České televizi bylo ku prospěchu to, že Miloš Zeman nemohl vtáhnout Českou televizi do své kampaně v rámci toho druhého kola. Já jsem se snažil být v pozadí, nekomentovat ty věci a myslím si, že ten krok pomohl,“ poznamenal Moravec. Připomněl slova kancléře Vratislava Mynáře, že prezident Zeman do České televize nepřijde.

„Má-li každý moderátor rád instituci, pro kterou pracuje, tak pochopí, že je součástí nějaké politické strategie – a Miloš Zeman nepochybně bere Českou televizi jako součást své strategie. Potřebuje na něco útočit, ať je to na pražskou kavárnu, na Českou televizi. A zodpovědný moderátor má ustoupit,“ myslí si Moravec. „A protože si myslím, že jsem odpovědný moderátor a Českou televizi mám rád, tak jsem ten krok učinil a odblokoval situaci,“ dodal.

Původní text ZDE.

„Podařilo se, tím mým krokem, natáhnout i délku debaty na 90 minut. Ale už je to za námi,“ sdělil Moravec, jenž se na duel moderovaný Světlanou Witowskou nedíval. „Příliš bych to s ní prožíval,“ sdělil, že to neviděl ani ze záznamu. „Hodnotit výkon Světlany by bylo i velmi nekolegiální. A nechtěl jsem dávat ani prostor spekulacím. Ty věci neprospívají České televizi,“ dodal Moravec. Diskuse o tom, zda se změní pořad Otázky Václava Moravce na pořad Otázky Světlany Witowské, jej podle jeho slov baví.

Moravec se domnívá, že instituce, které se budovaly po roce 1989, budou zničeny a budou pod velkým tlakem. „Budou to soudy o veřejnoprávní média,“ míní Moravec a dodává, že on ví o tom, že leží v žaludku mnoha lidem, nejen politikům.

On sám podle svých slov odejít z České televize nechce. „Ať si mě odvolají,“ řekl mimo jiné. „Několikrát jsem si říkal, že bych odešel, neboť se má odejít na vrcholu. Ale jestliže ten pořad je nejsledovanějším pořadem v zemi, neudělal jsem nic, proč bych odcházel,“ dovysvětlil.

Psali jsme: Pijáček (ODS): Začala spolupráce s Bratislavou a vyššími územními celky na Slovensku Chovanec rozeslal členům ČSSD dopis. Vysvětlil v něm, že protikandidáti Hamáček a Zimola jsou naprosto neschopní Gazdík (STAN): Musíme napřít pozornost také ke zdravotnickým a ošetřovatelským oborům Praha 3: Nové sociální bistro na Žižkově

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef