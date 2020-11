Vakcínu na covid byste chtěli? Vše jinak. Objevují se trhliny

reklama

Společnost Pfizer oznámila úspěch. Třetí fáze klinických testů u 40 tisíc účastníků ukázala, že vakcína proti koronaviru, kterou vyvíjí, funguje. Americká firma na jejím vývoji spolupracovala s německou společností BioNtech. Podle zástupců těchto společností testy u desítek tisíc lidí ukázaly, že účinnost vakcíny činí až 90 procent.

Podle časopisu Nature i tak však zůstává řada otázek. Zatím není jisté, zda vakcína zafunguje opravdu u všech lidí, kteří o ni projeví zájem, a jak silnou ochranu poskytne. Zjistí se to jen tak, že se nechá naočkovat velké množství lidí, které potom budou vědci řadu týdnů až měsíců pečlivě sledovat. Nejde tady ale jen o 40 tisíc lidí, ale o podstatně větší vzorek populace, který by mohl pomoci odhalit pravdu.

Dnes totiž není jisté, zda bude vakcína fungovat stejně v případě lehkého průběhu onemocnění covid-19 a stejně i v případě středně těžkých průběhů a nakonec i u nejtěžších případů. Stejně tak dnes není jisté, zda bude vakcína fungovat stejně u dvou lidí, pokud jednomu bude 15 let a druhému 65 let. Nebo když to bude jednou černoch a podruhé běloch. To ukáže až čas.

Nad touto otázkou se zamýšlí také prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, který by teď rád věděl, jak dlouho vlastně budeme žít v lockdownu. Bude to až do léta?

„90% účinnost je hodně, ale také je pravda, že covid je u 90 % lidí málo nebezpečný. Klíčová otázka bude, nakolik ochrání vakcína 85 let staré lidi s mnoha nemocemi. Pokud ne, musíme proočkovat desítky procent populace. Teď už neřešíme oplošťování křivky a nemocnice (vydrželo), řešíme, zda čekat v nějakém lockdownu do jara a léta na vakcínu v ČR. Možná tak uchráníme více seniorů (musí do té doby vydržet zavření, jakož i my), ale jistě poškodíme spoustu jiných věcí. Strašení v médiích nás má motivovat, abychom čekali do léta... To je těžké rozhodnutí, které se na vládách právě dělá, tlaky z obou stran jsou obrovské. Je to klíčová politika těchto dní,“ konstatoval prezident českých zubařů.

Stejně tak teprve čas ukáže, zda vakcína pomůže jen danému jedinci nebo dokáže zamezit i přenosu viru z člověka na člověka.

„I když se vakcína nemusí ukázat tak efektivní, jakmile bude studie dokončena a všechny údaje budou zanalyzovány, její účinnost pravděpodobně zůstane vysoko nad 50 %,“ uvedl Eric Topol, kardiolog a ředitel Scripps Research Translational Institute v La Jolla v Kalifornii.

Další důležitá otázka zní, jak dlouho ochrana vydrží? Po celý život? Na rok? Na půl roku? Na pět let?

Publicista Boris Cvek má za to, že data, o kterých se tu mluví a která poskytnou odpovědi na uvedené klíčové otázky, budou k dispozici přibližně za dva roky.

List Wall Street Journal uvádí, že by se společnosti Pfizer a BioNtech mohly obrátit na úřady již tento měsíc a požádat o dovolení vakcínu použít skutečně plošně.

WSJ si však položil ještě jednu otázku. Kolik bude nová vakcína stát? Vývoj vakcíny proti různým nemocem totiž obyčejně trvá celé roky a stojí miliardy dolarů. Teď hned několik společností pracuje na plné obrátky a rychlost s jakou pracují, také není zadarmo.

