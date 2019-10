Valachová versus Schillerová. Jde o učitele a jejich platy!

Mezi ANO a ČSSD to opět jiskří. Někdejší ministryně školství za ČSSD Kateřina Valachová prý nemůže uvěřit tomu, že by stávající ministryně financí za hnutí ANO byla schopna jít proti učitelům a pošlapávat tak budoucnost tohoto národa.

Někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) kroutí hlavou nad tím, co je schopna veřejnosti sdělit šéfka státní kasy za hnutí ANO Alena Schillerová. Je totiž schopná lidem tvrdit, že zvýšení platů učitelů, jak jim ho slíbila sama vláda, je vlastně cupováním rozpočtu a je špatně. Valachová tady narážela na požadavek odborů zvýšit učitelům plasty o 10 procent v pevných tarifech a o něco navíc ještě ve složce pohyblivé.

„Neumím si to představit a považuji to za nereálné. Držíme závazek, který jsme dali do vládního prohlášení, ale takovéto cupování rozpočtu si představit neumím,“ uvedla nekompromisně Schillerová. Její slova přinesl server Novinky.cz.

Valachová na blogu iDNES.cz oponovala, že učitelé rozhodně státní rozpočet necupují.To školský výbor Sněmovny chce paty učitelů navýšit o 15 procent.

„Výbor navrhnul a Sněmovna drtivou většinou schválila několik usnesení, která (mimo jiné) právě toto vládě doporučila. Tato usnesení platí, nikdo je nezrušil. Byla bych hodně zvědavá na výsledek hlasování, kdyby takový návrh někdo podal,“ napsala někdejší ministryně školství s tím, že učitelé mají dnes na starosti děti a mladé lidi, kteří představují budoucnost tohoto národa. A čím lepší bude, tím líp po všechny. Proto bychom měli učitele adekvátně zaplatit, na což nejen ministryni financí Alenu Schillerovou upozornil nejen školský výbor Sněmovny.

„To, že jsme všichni upadli do šokového kómatu ve chvíli, když jsme v televizi slyšeli pana ministra školství (za ANO Roberta Plagu), jak přichází s ‚geniálním‘ návrhem na růst platů všech úředníků o 1500 korun paušálně a u učitelů o ‚odvážných‘ 1750 korun měsíčně, to byla prostě reakce na neuvěřitelnou a prý ‚náhlou‘ inspiraci. Pardon, ale tomu se paní ministryně divit nemůže, že to vyvolalo pozdvižení. A zděšení. Také rozčarování. Zklamání. Naštvání,“ pokračovala Valachová nekompromisně.

Pokud se chceme stát opravdu moderní zemí, která staví na inovacích a nejnovějších technologických, jak o tom stále dokola mluví náš premiér Andrej Babiš (ANO), tak napřed podle Valachové musíme podpořit učitele adekvátními financemi. Pokud to neuděláme, těžko se v oblasti inovací staneme lídrem.

