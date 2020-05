Válka Foldyny a Pavla Novotného se po show Soukupa přenesla jinam. Ne pro dětské oči

reklama

Fanoušci vyostřených politických konfrontací měli při včerejší Aréně na TV Barrandov žně. Při natáčení došlo na urážky, sprosťárny i výhružky. „Ještě jednou mi řekneš koště, tak tady nechám zhasnout,“ řekl například poslanec a také fanoušek boxu Jaroslav Foldyna. „Tyhlety dvě zrůdy by tu o tom vůbec neměly mluvit,“ vypálil Novotný při hájení role vlasovců v osvobození Prahy. A v podobném duchu se pořad nesl.

Psali jsme: „Koněv byl ha*zl, Jardo,“ provokoval vysmátý Novotný Foldynu. Ten mu ji málem natáhl, Řeporyjec se zakoktal. Šeptá se, že Soukup musel natáčení přerušit. Kvůli Novotnému

"To, že pan primátor má úplně jiný pohled na události není překvapivé, ale vystupoval kultivovaně a slušně. Zato absolutního idiota ze sebe udělal Řeporyjský Novotný. Cukajíc hlavou neustale hrubě napadal a vykřikoval na poslance Luzara bolševiku a na mě kolaborante. Několikrát jsem její slušně vyzval, aby se mírnil. Na což to hovado vůbec nereagovalo. Řekl jsem, že pokud bude pokračovat, že to vyřeším. Pan Soukup přerušil natáčení a vyzval pana Novotného, ať se chová slušně.

Co dodat. V hospodě by neodešel po svých. Ale nejsme v hospodě,"komentoval Foldyna.

Na Twitteru řekl, že ho "svrběla ruka" a mluvil o "selátku z Řeporyjí".

Selátko z Řeporyjí a policajti v “ šatně”.??

Ruka mě svrběla. pic.twitter.com/VBmrIeGVrh — Jaroslav Foldyna (@FoldynaJaroslav) May 6, 2020

Pavel Novotný, který se na natáčení vysloveně těšil, se vyjádřil několikrát. Za zmínku stojí, že si zřejmě uzamkl jeden ze svých profilů na sociálních sítích. Na Twitteru se pochlubil: "Řekl jsem Luzarovi 7x bolševická zrůda, Foldyna mi 3x hrozil, že mě propkeskne po natáčení. Neskromně si myslím, že své jsem si řekl. A rád jsem viděl bývalé kolegy, maskérky, kostymérky, fajn to bylo. Až na ty dva bolševicko-kolaboranstké šmejdy..."

Řekl jsem Luzarovi 7x bolševická zrůda, @FoldynaJaroslav mi 3x hrozil, že mě propkeskne po natáčení. Neskromně si myslím, že své jsem si řekl. A rád jsem viděl bývalé kolegy, maskérky, kostymérky, fajn to bylo. Až na ty dva bolševicko-kolaboranstké šmejdy... pic.twitter.com/ewIPvetgKL — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 6, 2020

"Ještě bych rád ocenil Jaromíra Soukupa, že mě nechal účinkovat v roušce 'Ondráček je koště' (to prostě není obvyklé, hotovo dvacet) a taky se mi líbilo, jak mezi nás skočil, když to po třetím 'kolaborantském Jardovi' vypadalo, že po mně Foldyna skočí rovnou ve studiu," dodal.

Ještě bych rád ocenil @JaromirSoukup, že mě nechal účinkovat v roušce "Ondráček je koště" (to prostě není obvyklé, hotovo dvacet) a taky se mi líbilo, jak mezi nás skočil, když to po třetím "kolaborantském Jardovi" vypadalo, že po mě @FoldynaJaroslav skočí rovnou ve studiu. pic.twitter.com/XiVJQ9wM8W — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 6, 2020

"Člověk jednou řekne Foldynovi, že je koště a fešák hned zhasíná ve studiu, neuvěřitelné chování představitelů SPD. Nechápu, že to zvou do televize," vyjádřil se zvlášť k ikonickému momentu z pořadu.

Kromě zúčastněných hodnotili pořad i jiní. Publicista Tomáš Měšťan shrnul své poznatky ve čtyřech bodech:

"1) Pokud se hodlá ODS dále tímhle zkoksovaným, rozmazleným chlapečkem nechat dehonestovat, je to její věc, nicméně, i její velká škoda, hlavně z hlediska komunální politiky, kde odvádí celkem dobrou práci...

2) Primátor Prahy Zdeněk Hřib, předvedl svůj klasický, arogantní výstup, kterými je pověstný na zasedáních zastupitelstva HMP... progresivní Pirát se nezapře...

3) Jarda Foldyna říkal věci normálně, trochu emotivně, ale logicky...věta o tom, proč teda nebylo pražské povstání už v roce 1942, když na to neměla žádný vliv Rudá armáda, to celé jen podtrhla...

4) Leo Luzar, musím opět konstatovat, že i když je to komunista, tak mluví rozumně..."

A povzdechl si: "Tož, tak až sem jsme došli 30 let po revoluci...je zcela evidentní, že tahle generace mladých ambiciozních politiků, jako je Novotný & Hřib, jsou etalonem 'liberální demokracie', po všech směrech a když ječí něco o zrůdách, jsou jejich pohledy stejně zrůdné a fanatické, vulgární a sprosté..."

Bývalý člen Svobodných Pavel Pešan byl stručnější: "Ted sleduji TV Barrandov. Primátor Hřib je stejný dobytek jako Řeporyjec. Jarda Foldyna má nervy ze železa, nefláknout to vyžrané prase tím stolkem přes rypák, to chce sebezapření."

Advokát Radek Suchý z Trikolóry byl obecně znechucen. "Našel jsem odvahu a dívám se na AJS na TV Barrandov. Doufám, že se dívá i prof. Fiala a je unešen tím, jak kultivované a inteligentní má ve straně reprezentanty. Luzar s Hřibem...tlachání nalevo mezi marxistou a neomarxistou, nezajímavé. Motivace Hřiba je zřejmá...pokrokář provokuje nenáviděné maloměšťáky (ke kterým se hlásím) a hledá aktivisticky zlo a nebezpečí tam, kde už dávno není. V Praze nedělá nic a hraje si na politika velkého formátu. Jistě má nad posteli fotku Čaputové. Diskuse o historických samozřejmostech je nudná," zhodnotil dvě postranní hvězdy čtyřhry.

"Ale co předvádí řeporyjský exemplář, to je snad ještě horší než zábavné pořady jeho otce na Nově. Objevuje Ameriku (pokud ví, kde se skutečně nachází) a jen ukazuje, jaká je hloupá nula. Místo abychom se věnovali skutečným problémům, otevíráme staré rány a historické události, které dle mého názoru jsou již dávno interpretačně ustálené. Od počátku devadesátek jako milovník historie vím, kdo nás v jaké části země osvobozoval, vím, co bylo po válce, vím, jakou roli sehráli Vlasovci a proč se s nimi prof. Pražák ani gen. Kutlvašr nedohodli...ale najednou tomu věnujeme pozornost kvůli třem kavárenským nýmandům, kteří nevěděli jak jinak se zviditelnit, než bouráním pomníku v 21. století a přejmenováváním náměstí a ulic. Je to výraz malosti. Celkově hnusný pohled na ten pořad...jdu radši něco dělat," ohodnotil výkon Novotného a motivace komunálních politiků v Praze.

Z druhé strany se ozval pořadatel akcí Milionu chvilek pro demokracii, Robin Suchánek: "Moje uši krvácí! Jaroslave, sorry jako, ale strčte si tu svou rudou hvězdu do konečníku, chyťte se s Nejedlým, Mynářem, Zemanem i Pitomiem za ruce a leťte do Moskvy! Tam na vás jistě čekají, košťata..."

Novinář Miloš Čermák se také postavil za řeporyjského starostu: "Asi je to predčasný a ještě nikdy v životě jsem to u žádnýho politika neudělal, ale chtěl bych oficiálně podpořit kandidaturu Pavla Novotného do sněmovny."

Foldyna: "Jeste jednou mi reknes koste, a necham tady zhasnout." Asi je to predcasny a jeste nikdy v zivote jsem to u zadnyho politika neudelal, ale chtel bych oficialne podporit kandidaturu @PavelNovotnak do snemovny. https://t.co/zP9BKBFmIz — Miloš Čermák (@cermak) May 6, 2020

A výhrůžkou o zhasnutí se bavila i hlavní tvář pořadu 168 hodin, Nora Fridrichová.

A ačkoliv o pořadu neřekl ani slovo, podporu má Novotný asi i u Karla Schwarzenberga. "Poslední léta jsme se poníženě klaněli a vítali vše co přicházelo z Moskvy či Pekingu. Tamní vládci si tudíž zvykli nazírat na Českou republiku jako na své služebníky. Když se teď někteří naši politici opováží a nechovají se jako jejich lokajové, považují ruští a čínští mocipáni za nutné nám připomenout co jsou zač.

Existuje krásné německé přísloví. Kdo se zazelená, toho sežerou kozy. Rovná páteř vyžaduje odvahu a výdrž. Proto děkuji panu Kuberovi a jeho mladším kolegům za jejich postoj," pravil čestný předseda TOP09 ještě před začátkem včerejšího slovního utkání.

