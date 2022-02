Válka? Putin se sešel s Lukašenkem. Padlo varování

Anketa Vyčítáte Okamurově SPD, že obstrukcemi blokuje pandemický zákon? Vyčítám 1% Nevyčítám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22766 lidí



Lukašenko na schůzce upozornil, že je třeba vojenskou spolupráci s Ruskem posílit a cvičení obou zemí označil za „působivé“. Opřel se do Západu, že „straší celý svět, že zítra zaútočí, obklíčí a zničí Ukrajinu, ačkoli nikdy žádné takové plány neměli“.



Diskuse se týkala také dalšího rozvoj rusko-běloruských vztahů strategického partnerství a spojenectví či společného sobotního cvičení, při kterém má dojít i na testy řízených střel. Fotogalerie: - Mír pro Ukrajinu

K ekonomickým otázkám Lukašenko připojil především slova o boji s inflací. Ekonomiky Ruska a Běloruska se sice dle něj vloni „vyvíjely dobrým tempem“, ale působení proti inflaci prý „není až tak snadné“.



Putin po setkání s Lukašenkem vyhrocení situace v Donbasu odsoudil a vyzval Kyjev, aby začal jednat s povstalci a aby konflikt ukončil.



Čtvrteční potyčky mezi ukrajinskou armádou a separatisty v Donbasu, na něž reagoval, byly podle pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nejhorší od roku 2015 a napětí pokračuje i v pátek, kdy pozorovatelé OBSE hlásí až 80 porušení příměří.



Separatisté viní z útoků Kyjev a vůdce mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin oznámil, že tamní úřady začaly s hromadnou evakuací civilních obyvatel do Ruska.

Ukrajinský prezident Volodydymyr Zelenskyj podle tvrzení vůdce separatistů chystá okupovaná území Ukrajiny dostat zpět pod kontrolu. Ukrajina však jakékoli tvrzení o tom, že by měla v plánu získat zpět svá okupovaná území na východě za pomoci vojenské operaci či získat Ruskem okupovaný poloostrov Krym násilím, odmítá.

