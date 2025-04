Válka mezi Trumpem a Zelenským se rozjela naplno

Agentura AFP citovala stávajícího nájemníka Bílého domu Donalda Trumpa, který oznámil světu, že dohoda o míru na Ukrajině je v podstatě narýsovaná. S Ruskem.

Otázkou prý zůstává, co udělá ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na toho se Trump velmi zlobí za to, že nechce uznat fakt, že nemá pod kontrolou Krym.

„Toto prohlášení je velmi škodlivé pro mírová jednání s Ruskem. Krym byl ztracen před lety pod záštitou prezidenta Baracka Husseina Obamy a není ani předmětem diskuse. Nikdo po Zelenském nežádá, aby uznal Krym jako ruské území, ale pokud chce Krym, proč o něj nebojovali před jedenácti lety, když byl předán Rusku bez výstřelu?“ ptal se Trump na své sociální síti Truth Social.

Připomínal také, že ještě dlouho před tím, než za časů Baracka Obamy napochodovali Rusové na Krym a poloostrov fakticky ovládli, měli na Krymu námořní základnu. A pokud v této situaci Zelenskyj říká, že o Krymu nelze diskutovat, pak je takové prohlášení pobuřující a Zelenskyj by se prý raději vůbec neměl chlubit, že dělá to, co dělá.

„Situace pro Ukrajinu je hrozivá – (Zelenskyj) může mít mír, nebo může bojovat další tři roky, než ztratí celou zemi. Nemám nic společného s Ruskem, ale mám hodně společného s tím, že chci zachránit v průměru pět tisíc ruských a ukrajinských vojáků týdně, kteří bezdůvodně umírají. Prohlášení, které dnes učinil Zelenskyj, nedělá nic jiného, než že prodlouží ‚vraždění‘, a to nikdo nechce! Jsme velmi blízko k dohodě, ale muž, který nemá ‚žádné karty ke hře‘, by měl konečně skončit.“

Nakonec Trump prohlásil, že Ukrajině a Rusku dál pomůže k dosažení míru. Nakonec zdůraznil, že kdyby byl prezidentem v minulém volebním období, tato válka by nikdy nezačala.

„Rusko se svou invazí na Ukrajinu v roce 2014 a pokusem o anexi Krymu snažilo podkopat základní mezinárodní princip sdílený demokratickými státy: že žádná země nemůže násilím změnit hranice jiné země. Státy světa, včetně Ruska, souhlasily s tímto principem v Chartě Organizace spojených národů a zavázaly se, že se zdrží hrozby nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu. Tento základní princip – který byl znovu potvrzen v Helsinském závěrečném aktu – tvoří jeden ze základů, na kterých spočívá naše sdílená bezpečnost,“ stojí v prohlášení z roku 2018.

