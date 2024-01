Válka v Kyjevě? Fico se divil. Připomněl „Sorosovu diskotéku“, co tam o víkendu pořádali

reklama

Fico minulý týden na tiskové konferenci prohlásil, že v Kyjevě není válka. Některá média přitom upozornila, že zrovna v ten den na Kyjev dopadlo několik raket, které způsobily požáry budov a aut. „Já jsem jenom řekl, že válka není na celém území Ukrajiny, samozřejmě se bojuje v Luhansku, Doněcku, ale to byla diskuse ohledně Kyjeva. Vždyť tam probíhá normální život,“ uvedl Fico s tím, že kdyby bylo město tak těžce ostřelované, neorganizovalo by „velké party,“ jaké tam probíhají.

Tím myslel Fico zejména tradiční slovenský hudební festival Pohoda, který později o víkendu uspořádal v Kyjevě koncert s názvem Pohoda loves Ukraine, na kterém vystoupili slovenští, čeští a ukrajinští umělci, z Čech například Michael Kocáb.

„Na střeše je tam připravená nějaká platforma, kde bude asi dva a půl tisíce lidí a ti se tam budou bavit. Je to samozřejmě akce podporovaná Sorosem, a tak dále, tak mi vysvětlete, proč teda já nemůžu říct, že si to město žije nadále svůj život. Já nevylučuju, že se může sem tam něco stát. Ale Pohoda tam organizuje na nějaké střeše baráku diskotéku pro tisíce lidí, vždyť tam normálně funguje život, bary, lidé se baví, hraje se fotbal,“ pokračoval Fico v rozhovoru, který zveřejnil na svém facebooku.

„Ano, válka tam je, ale je koncentrovaná do oblastí na východě země,“ zopakoval Fico s tím, že ho progresivní média kritizují neprávem za výrok, že v Kyjevě není válka.

Fico se vrátil také ke svému setkání s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem, při němž mimo jiné mluvil o nesouhlasu se vstupem do NATO nebo vlivem USA na ukrajinskou politiku. „Jasně se ukazuje, že je to geopolitická válka. A pan ukrajinský premiér Šmyhal byl dotčen, když jsem uvedl, že Spojené státy mají vliv na válečná rozhodnutí Kyjeva. Ale vždyť to přece vidí i laik, který sleduje situaci na Ukrajině, že vliv Spojených států na vnitřní ukrajinskou politiku je obrovský, dominantní,“ má jasno slovenský premiér.

Fico následně znovu zopakoval, že je otevřený vstupu Ukrajiny do Evropské unie, ale odmítá její vstup do NATO. „Pro nás je určitě dobře, aby Ukrajina byla jednou členem unie, protože jako Slovensko profitovalo z členství v EU, tak přejeme Ukrajině, aby jí také členství v bloku garantovalo, že to bude demokratický, prosperující nezávislý stát. Protože to bude pro nás dobré, my chceme mít takový sousední stát, který je stabilní,“ vysvětloval.

„Ale pokud jde o NATO, tam je vysoký předpoklad, že v budoucnu dojde k nějakému dalšímu napětí mezi Ruskem a Ukrajinou a v tu chvíli by byly ve válce všechny státy aliance. Členství Ukrajiny v NATO by znamenalo riziko, to je pro mě červená čára. Mně je to líto, že je tam válka, já ji nechci a odmítám ji, byl bych rád, kdyby okamžitě došlo k zastavení palby a začalo se vyjednávat o míru, ale my jsme malý stát a nemáme na to žádný vliv,“ uvedl Fico.

Zopakoval také, že chce v dohledné době narovnat vztahy s Ruskem, protože je v zájmu Slovenska mít dobré vztahy se všemi zeměmi. „Já chci mít s Ukrajinou normální standardní vztahy jako s ostatními zeměmi, a to včetně Ruska, to podotýkám. Takže stejně jako premiér činím kroky ke standardizaci vztahů s Ukrajinou, budu činit kroky ke zlepšení vztahů s Ruskem,“ dodal Fico.

Psali jsme: Až vyhraje Trump… Kavárna už má plán pro ČR. Drastický „Zaberme si náš kus Ukrajiny.“ Zní z Rumunska. Od strany s 20 %. NATO? Pryč Rusové nemají sílu bleskově ukončit válku, Ukrajina nemá sílu je zastavit. Takže... Syruček aktualizoval svou knihu Jiří Paroubek: Ficův rozhovor v rozhlasu – trpká pravda

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama