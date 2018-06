Vážení umělci, nikdo nemá povinnost vám platit za hnus. Advokát Koudelka vysvětluje, proč podal trestní oznámení na ředitele divadla i primátora

Koudelka považuje svobodu člověka za velkou hodnotu. Svoboda projevu dovoluje umělcům hrát třeba v takových hrách, jako je kontroverzní představení Naše násilí, vaše násilí. Koudelka však na blogu Aktuálně.cz nenechává nikoho na pochybách, co si o té hře myslí, když jedním dechem dodává, že ostatní lidé mají právo na takový hnus nepřispívat.

„Svoboda projevu pro jednoho neznamená povinnost jiných mu tuto svobodu platit. Odpor k hnusu je legitimní. Má zaznít ostře a jasně. Ten, kdo má v úctě urážené symboly, Krista i státní vlajku, se musí ozvat, když ví, že i z jeho peněz je toto hanobení placeno. Nesmí mlčet, jinak se stává spolupachatelem. Chce-li někdo činit špatné a hřešit, jde o jeho rozhodnutí. Nelze mu však jeho hřích financovat, to už je rozhodnutím ostatních,“ napsal právník.

Na provoz Divadla Husa na provázku dotačně přispívá i město Brno. Umělci by si však podle Koudelky neměli myslet, že budou dotace od města dostávat navěky. Právník má za to, že dotace jsou někdy čerpány od chudších lidí ve prospěch bohatších. O to ostražitější by měli být držitelé moci, kteří dotace rozdělují, a rozmyslet si, komu je dají. Jihomoravský kraj proto podle jeho názoru udělal dobře, když odmítl hru financovat.

Koudelka také podotkl, že za umění už je dnes považováno kdeco. Snad i kdyby si umělec přímo na jevišti odskočil na velkou, považoval by výsledný produkt ležící na divadelních prknech za umělecký. Koudelka to však vidí jinak.

„Některé umělecké performance ukazují, že společnost bezcílně utrácí své bohatství. Glaser by snad akceptoval i kálejícího herce za umění. Ale měl by na jevišti jen hovno. Hovno je hovnem, i když je to produkt umělce,“ zdůraznil právník, který v souvislosti s představením podal několik trestních oznámení.

Kromě ředitele festivalu a současně brněnského divadla Martina Glasera také na primátora města Petra Vokřála. Důvodem bylo znevážení státního symbolu vlajky, kterou při představení jedna z hereček vytahovala z vaginy, ve spojení s použitím veřejných peněz na tuto produkci. Podle Koudelky je použití veřejných prostředků k protiprávnímu jednání trestným činem, který v tomto případě spáchal primátor Vokřál, který rozhodl o udělení podpory, a ředitel Glaser, který rozhodl, že prostředky budou použity právě na toto představení.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ ZDE

autor: mp