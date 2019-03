Vážná slova v ČT: Koalici se podařilo postavit proti sobě rodiče s dětmi a důchodce

Přidat dětem, nebo přidat seniorům? Do tohoto sporu se dostala vládní koalice poté, co se dohodla, že se důchody příští rok zvednou v průměru o 900 korun a vyšší rodičovský příspěvek dostanou jenom děti narozené po prvním lednu 2020. To pak vyvolalo bouři nevole především u současných rodičů, kteří se cítí být biti na tom, že si důchodci výrazně přilepší. Koalice proto asi couvla a začala se vzájemně obviňovat z toho, kdo to víc zpackal. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) v Interview na ČT24 odhalila svůj názor, zda se má přidávat spíše seniorům, nebo rodinám s dětmi.

Podle někdejší ministryně práce Marksové by mělo platit jak zvýšení důchodcům o 900 korun měsíčně, tak vyšší rodičovský příspěvek pro všechny pobírající rodiče. „Pokud bych si ale přece jen měla vybrat mezi těmito dvěma, volila bych střední cestu – dát každému něco,“ doplnila s tím, že je velká chyba zrovna tyto dvě skupiny – rodiče a důchodce stavět proti sobě.

„Tady nestavíme proti sobě důchody oproti dálnicím nebo dostavbě jaderné elektrárny, ale najednou se tu staví důchod proti rodičovskému příspěvku, a to opravdu není fér, to je nesmysl,“ uvedla Marksová svůj názor často zaznívající i z řad občanů.

V podstatě se současné vládní koalici podařilo rozdělit staré s mladými. Na sociálních sítích se často objevovaly nejrůznější pře o to, zda to mají těžší maminky na mateřské, nebo senioři. „Já doufám, že to koalice nebude dělat i nadále a že to celé vysvětlí,“ doufá Marksová.

Pokud by se ale uplatnilo oboje, kde na to vzít peníze? Marksová zmínila cestu, kterou například navrhuje ČSSD. „To je třeba zavedení sektorové daně, tedy speciální daně pro banky,“ dala za příklad a připomněla, že takový druh zdanění funguje ve většině vyspělých zemí Evropy. „Tohle je podle mého názoru velmi dobrý zdroj a kromě bank by to nikomu vadit nemělo,“ podotkla.

„Banky tady vydělávají dost peněz a mnohem víc než v okolních zemích, tak je tu asi něco špatně,“ míní Marksová, která považuje za doslova nádhernou možnost získat peníze právě od nich. „Když jich mají tolik, tak jim bude ubráno, tak to prostě chodí,“ míní. Neměli by to podle jejích slov však platit klienti bank, jelikož ti podle jejího úsudku platí už tak dost. Co se týká sociálních odvodů, na ty by prý raději nesahala. „Jsme na tom tak, jak jsme, a na tuto oblast bych rozhodně necílila, toho bych se bála,“ řekla Marksová.

„ČSSD, myslím, původně prosazovala příspěvky úplně pro všechny, ale dovedu si představit, jak ministryně financí řekne, že na to nedá peníze, a chce, aby vymysleli kompromisní variantu, a pak ČSSD přišla s kompromisem. Já bych byla pro to, aby doplacení dostali všichni,“ uvedla Marksová s tím, že každý rodič s dítětem do čtyř let má zkrátka nárok na určitou sumu. „Ať už si to vybral dříve, nebo ne, to nemělo vliv na celkovou výši. ČSSD snad vysvětlí, jak ke kompromisu došli, zda tam byl nějaký tlak, je to škoda,“ dodala.

Poté se zamyslela nad penzemi, které mají být v průměru navýšeny o 900 korun od příštího roku. Marksová na to poznamenala, že je fakt, že penze byly dlouhodobě zanedbané a je třeba to postupně dohánět. „Prostě to honíme k těm čtyřiceti procentům, dohánějí se tu problémy z minulosti. Každé to navýšení je velký problém. I každá jedna stokoruna je obrovská částka,“ sdělila.

Je pevně přesvědčena o tom, že si to senioři také zaslouží. „Možná by bylo dobré zopakovat, že to není žádná chudinská dávka a na důchod mají nárok jen ti, kteří odpracovali určitý počet let a odváděli pojištění,“ zdůraznila Marksová.

