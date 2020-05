Vážně ten pan Kundra dostal nějakou novinářskou cenu? Hloupý a průhledný příběh muže s jedem. Zdeněk Zbořil se obává, že má sloužit úplně jinému záměru

Politolog Zdeněk Zbořil se vyjádřil k informaci, již vypustil novinář Ondřej Kundra v týdeníku Respekt. A sice, že do Prahy měl přijet zabíjet ruský agent vybavený kufříkem se smrtícím jedem ricinem. Zamýšlí se nad tím, zda mohlo jít o úmysl: „Co víme, zda ricinová kampaň neměla za cíl zabránit někomu z České republiky jet na oslavy do Moskvy, třeba prezidentu,“ přemítá politolog v rozhovoru pro Prvnízprávy.cz.

Novinářské zprávy o agentovi s ricinem vyvolávají spoustu podezření, míní Zdeněk Zbořil . „V případě kauzy novičok jsme se dozvídali chemické vzorce, kde se to vyrábí, kde se to skladuje, a tady někdo přiveze nějaký jed, který působí i v otevřeném prostoru podle té pověsti, kterou rozšířil Respekt, buď je ten agent jeden a bude ho krýt 250 ruských diplomatů a on se vetře do bytů, kde se skrývají ti dva starostové,“ komentuje politolog dění.

Zapomněl přitom na řeporyjského starostu, který vyhrožoval prezidentu Putinovi smrtí a zavražděním ruského ministra zahraničí. „Zvláštní je, že těch 150 diplomatů, podle našich služeb špionů, nejsou schopni vypátrat, kde se ti dva starostové skrývají,“ pozastavuje se Zbořil.

V celé věci je možné spatřovat jistý záměr. „Vše se to hodí do velké kampaně, která je řízena v předvečer 75. výročí oslav konce 2. světové války, na které se Rusko připravovalo, a co víme, zda tato kampaň, do jisté míry naivní, neměla za cíl zabránit někomu z České republiky jet na oslavy do Moskvy, třeba prezidentu, který to avizoval,“ zamýšlí se politolog.

Pochybuje, zda je Kundrova informace vůbec pravdivá. „Ta událost je mimořádná, zdá se mi, že za tím nemohou stát nějaké významné zahraniční nebo české služby, protože je to tak hloupé a průhledné, že to spíše svědčí o tom, že Cena Ferdinanda Peroutky v rukou pana Kundry není na správném místě,“ podotýká.

Zajímavá je, podle něj, tato událost z mezinárodněpolitického hlediska, protože se zatím České republice nedostalo podpory z Evropské unie nebo alespoň ze Severoatlantického paktu, kterého jsme součástí a má nás chránit v dobách dobrých i zlých. „Možná, že k tomu dojde, protože to jsou instituce, které nespěchají, když je třeba. A paní Jourová, která nás varuje před ruskou a čínskou dezinformační kampaní mlčí, tentokrát jako hrob,“ poukazuje Zbořil.

Navíc by taková událost měla být prý dávno odhalena, alespoň na ruzyňském letišti. „Když BIS ví kdo to je, ví jak vypadá, ví kdo ho odvezl a že byl s kufříkem, kde byl nějaký jed, tak by měli zakročit, tam už měla nastoupit URNA,“ dodává.

„Jestli se jedná o takovou událost, tak se sešla Bezpečnostní rada státu a tam vojenské bezpečnostní služby a bezpečnostní služby vnitra informovaly alespoň prezidenta, premiéra, ministra vnitra, obrany…“ předpokládá Zbořil.

„Protože jinak se pokračuje v politice, kterou dělají starostové městských částí, kterou dělají nějací aktivisté anebo aktivističtí novináři, placení z neznámých zdrojů nebo z polotajných zdrojů,“ říká Zdeněk Zbořil závěrem.

