Vážně z USA: Šel za plentu a hlasoval. A ještě hlasoval. A znovu hlasoval

reklama

Na volební podvody ve Filadelfii upozornil ve vysílání televize Fox bývalý soudce Ken Starr. „Filadelfie má skutečně smutnou historii volebních podvodů táhnoucí se přes sto let. Teď to nejsou jen prohlášení, to jsou fakta. A fakta jsou taková, že i tenhle rok byl někdo usvědčen z volebního podvodu. Bývalý předseda senátu státu Pensylvánie šel do vězení za volební podvod ve Filadelfii,“ uvedl Starr a dodal, že pokud je vzneseno obvinění, že při volbách došlo k podvodům, mělo by to být bráno vážně. Podle něho se tyto volby mohou zapsat jako volby, kde bude zpochybňován výsledek právě pro nedostatek důslednosti. Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 3% Nebude 97% hlasovalo: 2265 lidí

Stanice Fox News následně dohledala, o které případy se jedná. V květnu tohoto roku se 73letý Domenick J. Demuro, který u voleb sloužil jako volební komisař, přiznal, že bral úplatky za to, aby do hlasování přidal volební lístky pro jednoho z kandidátů a aby následně podpisem stvrdil, že volby proběhly v pořádku. Šlo o vnitrostranické primárky v letech 2014, 2015 a 2016. Demuro se dále přiznal, že mu jeden z politických poradců platil za to, aby pro jeho kandidáta přidával hlasy v komunálních, státních i federálních volbách. Podle státního zástupce Demuro hlasy přidával tak, že se jednoduše postavil za plentu a „hlasoval pořád dokola, když si myslel, že ho nikdo neviděl“.

Fotogalerie: - Paříž v koronakrizi

Z podplácení Demura byl obviněn bývalý kongresman demokratů z Filadelfie, Michael „Ozzie“ Myers. Ten byl z Kongresu vyloučen, když byl nachytán, jak bere úplatky od agentů FBI převlečených za arabské šejky. Za tuto aféru si odseděl rok ve vězení.

Dodejme, že historie korupce ve Filadelfii je barvitá. Město dokonce zrušilo soud pro dopravní přestupky, když sedm z devíti soudců bylo usvědčeno, že přijímali úplatky, případně zahlazovali dopravní přestupky ze známosti. To nebylo zdaleka to jediné, co odsouzení soudci prováděli. Jeden z nich byl odvolán, protože na mobilu ukazoval jedné zaměstnankyni svůj penis, další zase vyvedl 230 tisíc dolarů z neziskovky, které měly být použity na obnovu místího parku.

Vězení se nevyhnulo ani první muslimské poslankyni v Pensylvánii, Movitě Johnson-Harrellové. Ve vězení strávila tři měsíce za to, že ukradla 500 000 dolarů z neziskovky, kterou sama založila.

Psali jsme: Zblázním se! myslel si Klaus. Kvůli covidu málem omldlel Většina Trumpových příznivců uznává za prezidenta Bidena Konec handrkování. Překonejme to a 20. ledna uvedeme do úřadu vítěze, říká nekompromisně Biden Rána do USA: Černé duše a tupláky v korespondenčním hlasování. Tyhle volby budou známy jako zmanipulované!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.