Ve středočeské ČSSD převažuje podpora vstupu do vlády s ANO

12.06.2018 12:38

Ve středočeské ČSSD výrazně převažuje názor, že by strana měla vstoupit do příští vlády s hnutím ANO. ČTK to dnes řekl předseda krajské ČSSD Robin Povšík s odvoláním na průběžné výsledky vnitrostranického referenda v regionu. Účast se podle něj pohybuje kolem 60 procent.