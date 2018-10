Ve volbách se možná hraje i o příštího prezidenta. Pokud uspějí lidovci...

Zrodí se nástupce prezidenta Zemana? I to podle komentátora MF DNES Ondřeje Leinerta mohou napovědět komunální a senátní volby, kde zdaleka nejde o to, kdo zasedne do vedení města a obci a které startují dnes ve čtrnáct hodin. „Jsou důležitější, než se zdají. Z voleb může vzejít rival vlády i Hradu,“ píše v pátečním vydání deníku, kde se zaměřil na jednotlivá očekávání a budoucnost nejsilnějších politických stran.

Velmi důležitý bude podle Leinerta výsledek senátních voleb. Je totiž prý dost možné, že v Senátu získají výraznou většinu strany, které jsou v opozici vůči vládě a přikyvující KSČM. „Senát by se tak mohl stát hlavní opoziční silou v zemi, která koalici výrazně ztíží její už tak komplikované soužití tím, že bude mnohem víc vracet zákony,“ míní komentátor a dodává, že už v minulosti Senát dokázal změnit politické dějiny Česka.

Kromě toho nadcházející volby napoví i to, jak to bude s ODS. „Před čtyřmi lety ODS ztratila hned polovinu mandátů v zastupitelstvech, takže teď potřebuje posílit, aby ukázala, že se vrací do staré formy,“ říká Leinert. V opačném případě by podle něj Fialovi, který stranu vede už skoro pět let, mohli ve straně začít růst protivníci.

Nepochybně o svou budoucnost v čele strany bojují Jan Hamáček v ČSSD a Pavel Bělobrádek v KDU-ČSL. Pro Hamáčka, který hodlá příští rok na sjezdu ČSSD obhajovat svoji pozici, jsou volby podle Leinerta prvním testem, jak voliči vnímají vstup strany do vlády. „Byť komunální a senátní volby s celostátní vládou na první pohled nijak nesouvisí, případný propad v nich by Hamáčkově pozici nepomohl,“ podotkl komentátor.

Podobně je na tom i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, kterému tyto volby napoví ještě více, jelikož v nich přímo kandiduje. Sám prý přiznal, že jeho osobní výsledek v Náchodě, kde se uchází o senátorské křeslo, bude hrát velkou roli v rozhodování, zda příští rok na sjezdu KDU-ČSL bude obhajovat předsednickou pozici.

A co TOP 09 a STAN? Ty se podle Leinertových slov budou v nadcházejících volbách vzájemně sledovat. „Obě strany už prozradily, že zvlášť Praha, kde letos kandidují společně, jim napoví, zda má smysl obnovit spolupráci na celostátní úrovni,“ uvedl.

Poté komentátor zaměřil svou pozornost na Piráty a SPD, kteří díky výsledku loňských voleb slyšet jsou. V komunálu však zatím Piráti stále spíš začínají a SPD doplácejí na to, že vznikli teprve před třemi lety. „Letos se poprvé naplno ukáže, zda se tyto strany etablují i v komunálu a vyroste jim nová generace politiků, nebo zda bublina, která kolem nich vznikla po jejich sněmovním úspěchu, zase splaskne,“ je si jistý Leinert.

Hnutí ANO prý jako obvykle v letošních volbách spoléhá na popularitu svého lídra Andreje Babiše. Kandidáty na starosty se snaží prodat na billboardech mimo jiné tím, že mají na Babiše mobil, komunální politici pózují po jeho boku. „Výsledek voleb tak napoví, zda Babiš stále táhne, nebo začíná stagnovat,“ poznamenal.

Jak se Lienert blížil ke konci svéjo textu zdůraznil, že to ale není vše, co nadcházející volby mohou odkrýt. Možné je, že se zrodí i nástupce prezidenta Zemana. Připomíná, že hned několik Zemanových neúspěšných protivníků z letošní prezidentské volby se nechce smířit s koncem politické kariéry. Jiří Drahoš, Pavel Fischer i Marek Hilšer prý nevylučují, že až se bude volit příští prezident, zkusí to znovu. Pokud nyní naberou politické zkušenosti, které zmíněným v souboji se Zemanem chyběly, možná by šance byla. I proto nejspíše kandidují do Senátu.

Drahoš ani Fischer dosud jasně neřekli, do kterého senátorského klubu by v případě svého zvolení usedli. „Zřejmé ale je, že roli v jejich rozhodování bude hrát, zda v tuto chvíli druhý nejsilnější senátorský klub – lidovci – vystřídají ČSSD v čele,“ řekl Leinert s tím, že pak by lidovci mohli mít předsedu Senátu, který by si mohl budovat pozici silné protiváhy Hradu i vlády. „Tedy ideální předpoklad pro zviditelnění se před příští prezidentskou volbou,“ uzavřel.

