Věda není všemocná, medicína přes velký pokrok kapituluje. Boží trest? Kardinál Duka promluvil v ČT ke koronaviru

„V dnešní situaci je nejnebezpečnější podlehnout strachu a panice,“ poukázal Duka na úvod na to, co snižuje naši imunitu.

Je šíření koronaviru trest pro lidstvo? Kardinál uvedl, že není snadná odpověď na to, proč nás to potkalo. Zmínil, co píše Bible: „Při čtení Bible se můžeme dočítat, že se Bůh rozhněval a potrestal. Je třeba to číst ale v té správné perspektivě, je to jako v dětství, kdy musí otec někdy zakročit, trestat dítě, ale později člověk chápe jeho tvrdá opatření,“ uvedl.

Můžeme tedy v současné situaci vidět i určitý „boží prst“, pokračoval Duka. „Poznal jsem najednou, že věda není všemocná, že i medicína přes svůj velký pokrok kapituluje,“ doplnil primas český s tím, že to v nás vede k určité pokoře.

Jde o určitou zkoušku, kterou nyní procházíme: „Uvědomujeme si totiž, že zdraví nelze koupit. Vyvolává to v nás hlubší potřebu lidské solidarity a rodinné vzájemnosti,“ věří Duka, jenž je názoru, že však v této krizové situaci jsme obstáli dobře, jelikož smrtnost infekce je u nás poměrně nízká.

Duka si stojí za svými slovy, která v týdnu adresoval studentům a dětem ve svém prohlášení, v němž napsal: „Třeba jen Bůh viděl, že je načase, abychom se zklidnili, začali v tichosti svých duší přemýšlet a našli k němu zpět tu správnou cestu. Cestu lásky a pokory.“

Doporučuje, aby postoj věřících zaujali v této době především i ti, kteří dnes inklinují ke hněvu ve smyslu, „proč to musím být já“, zdůrazňuje, že naším úkolem je druhým pomoci a říct si, že možná tato nemoc dává do života také další nové zkušenosti.

Papež František má podle něj pravdu v tom, když říká, že by se neměla dělat až příliš drastická opatření, která zapříčiní, že nakažení umírají sami v karanténě, izolovaní od svých blízkých, jako je tomu v Itálii. „Jsem vděčný za to, že v Česku se to v tomto směru uvolňuje a zdejší lékaři myslí i na tuto stránku,“ podotkl a připojil děkovná slova všem lékařům a záchranným složkám, na které můžeme být právem hrdí.

Jak je toto období těžké pro kněze? „Pro nás je to jisté vykolejení,“ zmínil, že právě blížící se Velikonoce jsou určitým vrcholem jejich činnosti. „Stojíme tu najednou tak trochu bezradní, zahálející, s rukama v klíně,“ poznamenal. „Na druhou stranu je to pro kněze doba, aby dokázali otevřít Bibli, naslouchali jí a nezapomínali na své svěřené,“ uvedl s tím, že telefonicky tu mohou být nápomocní pro ty slabší a opuštěné lidi.

Církev také vysílá on-line bohuslužby, což si Duka velmi chválí i z důvodu vysoké návštěvnosti. „Je to neuvěřitelné, účastní se někdy až 1 300 lidí, které běžně najednou neoslovím. Zapojují se a pomáhá jim to, aby nepodlehli samotě, strachu a rezignaci,“ přiblížil Duka službu kněží v době krize.

Poděkoval celé naší společnosti, která v době krize spolupracuje, a nezapomněl ani na politiky. „Na naší společnosti je krásné to, že je vidět, že pochopila, že teď musíme táhnout za jeden provaz a všechny zbytečné starosti jdou stranou. Dokonce musím poděkovat i naší politické scéně, že v tomto bodě drží. Jen doufám, že až to skončí, nenastane opak a nebudou si to mezi sebou navzájem vyřizovat,“ doufá kardinál.

Tato situace nám podle jeho slov ukazuje i to, že nebudeme věčně mladí, zdraví a že smrt je součástí lidského života. „Jde ale o to, aby ke smrti byl přístup přirozený, humánní,“ podotkl s tím, že smrtí vše nekončí.

Těm, kteří žijí sami, doporučil, co dělat, aby neupadli do stereotypu a pouhého čekání, kdy karanténa už skončí. „Je třeba, aby si opravdu na každý den dali určité úkoly. Mohou si hledat modlitbu, otevřít si knihu, začít se učit jazyky, cokoli je zajímá,“ zmínil, jak důležitá je jakákoli aktivita.

„Lidé se musejí nevzdat! Musejí si říct: Milý supervire, tebe se nebojím,“ zmínil, že proto musejí lidé cítit také jistou solidaritu ostatních a podporu.

Následně přišel s prosbou ke způsobu informování lidí o koronaviru. „Myslím, že by lidem také pomohlo, kdyby ty informace byly méně emocionální a méně živé. Někdo je v karanténě doma sám a dozvídá se ze světa jenom to špatné, pak může podlehnout,“ varoval kardinál a podotkl, že „je to zkouška a musíme složit maturitu“.

Prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s koronavirem pronesli projev k národu. Když mluvil předseda vlády před poslanci, tak svou řeč zakončil modlitbou, i když nevystupuje jako věřící, jak si to Duka vysvětluje? „Je tu určitá zkušenost. Víra má své důvody a v těchto chvílích se otevírá. I pro pana premiéra takový okamžik zřejmě nastal. Berme to s určitou nadsázkou. Ono to zapůsobilo – Parlament mu vše odhlasoval,“ poznamenal Dominik Duka na závěr.

