Veliký Putin! Štětina emigruje? Vztek kvůli armádě Ruska v Itálii. A to ještě neviděli toto

Dá se říci, že do otázky koronaviru se opět vrátila politika, a nejde jen o otázku, zda máme či nemáme být vděční Číně za dodávku roušek. Itálii se odhodlalo pomoci i Rusko a do země směřují armádní specialisté a medici. A zatímco jedni za to Rusko oslavují, druzí kritizují Itálii, že ruskou armádu pouští na své území. A nejen to. Do Itálie směřují i kubánští lékaři.

Jak jsme již informovali, Rusko se dle agentury TASS rozhodlo pomoci koronavirem sužované Itálii. Jak uvádí agentura Reuters, pomoc by měla sestávat z osmi brigád vojenských mediků, vozidel sloužících k dezinfekci a dalšího zdravotnického materiálu. Dále by do Itálie mělo dorazit sto vojenských specialistů na virologii a epidemie. K tomuto gestu se prezident Putin rozhodl po telefonickém hovoru s premiérem Contem.

Nevylucuju, ze nám Kreml opět nabídne bratrskou pomoc. Mají v tom praxi. Jsou u nas politici , kteří ji rádi přijmou, aby svým voličům ukázali, jak efektivně brani zemi před zákeřným virem. A máme je tu zase. — Jaromír Štětina (@StetinaEP) March 22, 2020

Štětina nebyl jediný, kdo reagoval na zprávy o ruské dodávce personálu a materiálu. „Bakaný Rusko jedno, to je zase určitě nějaký podvod, jak ovlivnit volby v uzavřených USA nebo potopit Člověka v tísni, který napsalo, že máme myslet na seniory a šlo domů,“ žertovala editorka Barbora Koukalová z webu Expres.cz.

Že se do pandemie plete politika, odsoudil, i když ne silně, komentátor Lidových novin Petr Kamberský. „Nebudu hejtovat, nebudu hejtovat, nebudu hejtovat. Ale nazývat vlastizradou dík čínské vládě... Nazývat ruskou pomoc Itálii ‚novou operací Krym‘... Asi jsme všichni přetažení.“

„Je pozoruhodné, jak se některé bubliny úplně zalykají vzteky z toho, že by tahle nečekaná krize mohla otočit vnímání Číny veřejností zase do plusu a veškerá jejich aktivita, do které narvali měsíce času, úsilí a vlastního kreditu, by mohla přijít úplně vniveč,“ ozval se europoslanec ODS Jan Zahradil pod Kamberského příspěvkem. A Kamberský odvětil, že názor nezměnil, ale plivat do obličeje poskytovatelům pomoci nehodlá.

Proti „žluči“ vůči Číně se Zahradil postavil i na svém politickém profilu. „Člověk by řekl, že aspoň v téhle situaci přestanou známé firmy (kvíz: tipněte si, nemůžete se splést) přikládat pod ohýnek a dočasně se zklidní. Ale ne. Mám dojem, že by je snad uspokojilo jen to, kdyby ČR vyhlásila Číně válku. Je to únavné, směšné i znepokojivé zároveň, ta směsice nekonečné repetitivnosti, dětinské zaťatosti a vyhraněného ideologizování. Naštěstí je to většině lidí fuk,“ narážel Zahradil na určité politiky.

Jako jeden z příkladů může posloužit senátor Fischer, který prohlásil: „Klanět se čínským rouškám koupeným za české miliardy hraničí s vlastizradou! V čase ohrožení zdraví lidí se nechutně hraje o mocenský vliv v naší zemi.“

2/2 Je nutné okamžitě začít vyrábět respirátory, ventilátory a testovací sady v Evropě. Suverénní země se neklaní, suverénní země něco dělá. Hodlám toto téma vnést do Senátu. — Pavel Fischer (@PavelFischer) March 22, 2020

Právník Tomáš Tyl si rýpnul do Štětiny, otázkou, zda ho „okupace“ Itálie Ruskem přiměje emigrovat do Argentiny.

Naopak komentátor Martin Schmarcz z Info.cz byl toho názoru, že nakonec bude Itálie velice potřebovat pomoc Evropské unie. „Pozvali Číňany, zavlekli k nim COVID-19. K jeho vyhnání pozvali Rusy. Až to skončí, budou moc potřebovat pomoc EU,“ shrnul svůj postoj.

Že Itálie vpustila ruskou armádu na své území považuje za neuvěřitelné i aktivista Tomasz Peczynski.

Pochvalně hodnotil Rusko i poslanec Jaroslav Foldyna, a to tímto srovnáním: „Zatímco Evropský parlament ‚řeší‘ narůstající počet občanů států EU s depresí tím, že navrhne vyhlásit 27. květen ‚Evropským dnem optimismu‘, tak Rusové posílají Itálii a jejím občanům konkrétní pomoc.

V Knize je psáno. Matouš 7:16 B21: Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí?

‚Grande Putin, grande Russia!‘ napsal můj italský přítel na Facebooku.“

Kromě Rusů poslala do Itálie dle agentury Reuters zdravotníky i Kuba. Kubánské zdravotnictví je vyhlášené a země má dlouhou tradici vysílání lékařů do zahraničí, nicméně se většinou jedná o země třetího světa. Do Itálie má přiletět 52 lékařů. „Máme strach, ale také povinnost k revoluci, takže strach odsuneme do pozadí,“ pravil pro Reuters o jejich misi Leonardo Fernandez, osmašedesátiletý specialista na intenzivní péči.

„Vedle Číňanů a Rusů už Italům pomáhají i kubánští lékaři. Něco tu nehraje...“ prohlásil k tomu Daniel Veselý z Britských listů.

