Velká voda v Opavě. Ohroženo město, fotbal i basketbal

Podle odhadů hrozí, že město zasáhne minimálně stoletá voda, což znamená, že mohou být zaplaveny značné části města. Nejohroženější oblasti zahrnují Držkovice, Vávrovice, Palhanec, část Kateřinek a lokality v bezprostřední blízkosti řek a vodních toků. Nejhorší stav by měl nastat v neděli brzy ráno.

V reakci na tuto hrozbu vyhlásil Moravskoslezský krizový štáb stav nebezpečí. Obyvatelům v záplavových oblastech byla nařízena evakuace z nižších pater budov, aby se minimalizovalo riziko ohrožení života.

Primátor města Opavy, Tomáš Navrátil, varoval občany, že situace se bude nadále zhoršovat. „Situace není dobrá a bude se zhoršovat. Nechceme šířit paniku, ale chceme, aby se občané mohli připravit. Prosíme, nenechávejte to na poslední chvíli,“ vyzval primátor občany a apeloval, ať občané z postižených lokalit využijí možnosti jít k rodině či známým na bezpečnější místa.

Město poskytuje zdarma pytle s pískem, které se rozdávají na různých místech. Více než 9000 pytlů k naplnění pískem do Opavy v pátek večer přivezl sám primátor Navrátil. Fotbalový klub FC Opava už svůj stadion za pomocí pytlů s pískem připravil „na nejhorší".

„Jsme připraveni chránit stadion před případnou vodou. Dávejte na sebe pozor, Opaváci,“ vzkazuje FC Opava skrze platformu X.

Na stadionu jsme připraveni na nejhorší. ??#ZaOpavu pic.twitter.com/WgxUmTKfzF — Slezský FC Opava (@sfcopava) September 14, 2024

Krizové linky jsou k dispozici pro ty, kteří potřebují pomoc s evakuací. Telefonní povodňová linka pro občany Opavy pro ty bezprostředně ohrožené povodní je 553 756 621 a 553 756 251. Obyvatelům se doporučuje přesunout vozidla do vyšších poloh, a na městském webu jsou průběžně zveřejňovány nové informace o povodňové situaci.

Na sídlišti Opava-Kateřinky západ obyvatelé uposlechli a přeparkovali svá vozidla. Parkoviště jsou téměř vyprázdněná.

Řeka Opava se dále rozvodňuje. Dle svědectví místních obyvatel už jde „hlavně do šířky".

Holasovice, řeka Opava v 15:00. Už jde hlavně do šířky. pic.twitter.com/n0XS5tAcqe — Jakub Blaha ? (@KUBEE_) September 14, 2024

Basketbalový klub Opava kvůli rozvodněnému korytu řeky žádá dobrovolníky, aby co nejdříve přišli pomoci. „Koryto řeky se má kolem osmé hodiny vylít a naše hala je v zátopové oblasti. S sebou si vezměte čelovky, protože budeme muset halu co nejdříve odpojit od elektřiny,“ apeluje na občany BK Opava.

!?Prosíme všechny dobrovolníky, aby nám přišli co nejdříve pomoct do haly! Koryto řeky se má kolem osmé hodiny vylít a naše hala je v zátopové oblasti.??

S sebou si vezměte čelovky, protože budeme muset halu co nejdříve odpojit od elektřiny.

Vstup bude umožněn od požární plochy. pic.twitter.com/MrMhTw585m — BK Opava (@bkopava) September 14, 2024

Na rozdíl od povodní v roce 1997 prošlo město řadou protipovodňových opatření. Byla opravena a vyčištěna koryta řek, což by mělo částečně pomoci zvládnout situaci. Důležitým faktorem je také severní obchvat města, který by měl zabránit tomu, aby město bylo rozděleno povodní. Město také apeluje na občany, aby nevstupovali do lesů, parků a dalších otevřených ploch, vzhledem k sílícímu větru, který může přinést další komplikace.

