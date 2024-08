Velká výměna: Rusové dostali svého „hrdinu“. Trump nespokojen

Mezi propuštěnými 24 osobami bylo několik novinářů, politických disidentů, podezřelých ze špionáže, hacker a podvodník, dokonce i muž odsouzený za vraždu, informovala agentura AP NEWS.

Propuštěn byl také německý občan Rico Krieger, který byl v Bělorusku odsouzen k trestu smrti, než mu tamní vůdce Alexandr Lukašenko tento týden udělil milost. Dalšími propuštěnými jsou ruští političtí vězni Ilja Jašin a Oleg Orlov.

„Dohoda, která jim zajistila svobodu, byla dílem diplomacie. Celkově jsme vyjednali propuštění 16 lidí z Ruska, včetně pěti Němců a sedmi ruských občanů, kteří byli politickými vězni ve své vlastní zemi,“ uvedl Biden v prohlášení z 1. srpna. „Všichni prožili nepředstavitelné utrpení a nejistotu. Dnes je jejich agónie u konce.“

Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, and Vladimir Kara-Murza are coming home. pic.twitter.com/wWGA83Ss8A — President Biden (@POTUS) August 1, 2024

Na druhé straně Rusko získalo osm osob, z nichž nejznámější je Vadim Krasikov, odsouzený v roce 2021 v Německu za vraždu bývalého čečenského povstalce v berlínském parku. Tehdy jednal na příkaz ruských úřadů, které mu poskytly falešnou identitu, pas a prostředky k provedení vraždy. Dalšími propuštěnými byli dva údajní agenti uvěznění ve Slovinsku, tři muži obvinění federálními úřady v USA a dva muži vrácení z Norska a Polska.

Dohoda se připravovala více než 18 měsíců a zřejmě závisela právě na návratu Vadima Krasikova, který si v Německu odpykával doživotní trest za atentát v Berlíně. Vysocí představitelé USA ho označili za významného a nebezpečného vězně, kterého Rusko chtělo zpět. Na moskevském letišti Vnukovo ho přivítal prezident Vladimir Putin a další vysocí představitelé spolu s čestnou stráží.

Americký prezident Biden v prohlášení uvedl, že je vděčný za spojence Spojených států, kteří stáli za USA během jednáních o výměně. Jmenoval Německo, Polsko, Slovinsko, Norsko a Turecko. „Toto je silný příklad toho, proč je důležité mít v tomto světě přátele, kterým můžete důvěřovat a na které se můžete spolehnout. Naše spojenectví činí Američany bezpečnějšími,“ dodal Biden.

Britský ministr zahraničí David Lammy uvedl, že propuštění vítá, zejména propuštění Kary-Murzy a Whelana, kteří mají britské občanství, uvedla britská stanice BBC.

Německý kancléř Olaf Scholz zdůraznil, že výměna byla „správným rozhodnutím, a pokud jste měli nějaké pochybnosti, ztratíte je po rozhovoru s těmi, kteří jsou nyní na svobodě“.

„Nepřestanu pracovat, dokud se každý Američan neprávem zadržený nebo držený jako rukojmí po celém světě nesejde se svou rodinou,“ zdůraznil Biden v prohlášení a připomněl, že jeho administrativa již takto domů přivedla přes 70 Američanů.

Dřívější jednání o výměně zahrnovala i ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného, ale po jeho smrti z této nabídky sešlo. Jeho vdova Julija uvítala výměnu jako radostnou událost a zdůraznila význam propuštění politických vězňů. Viceprezidentka USA Kamala Harrisová s Julií Navalnou hovořila.

„Mluvila jsem s Julií Navalnou, vdovou po Alexeji Navalném, po propuštění 16 osob zadržovaných v Rusku v důsledku naší výměny vězňů. Někteří z nich pracovali s Navalným na boji proti korupci a budování svobodného a demokratického Ruska,“ uvedla Harrisová na X s tím, že Julii poděkovala za její odvahu pokračovat v práci jejího manžela. „Potvrdila jsem svůj závazek stát po boku těch, kteří bojují za svobodu v Rusku i na celém světě,“ dodala viceprezidentka Spojených států amerických.

I spoke with Yulia Navalnaya, widow of Alexey Navalny, following the release, as a result of our prisoner exchange, of 16 individuals detained in Russia. Some of them worked with Navalny to combat corruption and build a free, democratic Russia.



I thanked Yulia for her courage in… pic.twitter.com/rpN3Y0QP86 — Vice President Kamala Harris (@VP) August 1, 2024

Bývalý prezident a republikánský kandidát na prezidenta do listopadových voleb v USA Donald Trump se na sociální síti Truth Social dožadoval více detailů ohledně výměny, informuje stanice Fox59. „Kdy tedy zveřejní podrobnosti o výměně vězňů s Ruskem? Kolik lidí proti nim dostaneme? Budeme jim také platit v hotovosti? Dávají nám hotovost?“ dožadoval se odpovědí, i když k poslední otázce dodal, že si je jist, že odpověď je negativní. Bývalý prezident dále uvedl, že poskytnutí hotovosti znepřátelené zemi je „špatným precedentem do budoucna“.

„Propouštíme vrahy, zabijáky nebo zločince? Jen by mě to zajímalo, protože my nikdy neuzavíráme dobré dohody, v ničem, ale zejména ve výměnách rukojmích,“ uvedl Trump s tím, že američtí vyjednavači vždy dělají jen ostudu. „Vydírají Spojené státy americké. Říkají tomu obchodu ‚komplex‘ – to proto, aby nikdo nepřišel na to, jak je to špatné!“ napsal.

USA a Rusko již dříve v průběhu ruské války s Ukrajinou dosáhly několika výměn vězňů, včetně výměny z prosince 2022, kdy Moskva propustila hvězdu WNBA Brittney Grinerovou výměnou za známého obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

Srovnatelná výměna pak proběhla v roce 2010 ve Vídni, kdy bylo 10 ruských špionů vyměněno za čtyři údajné dvojité agenty, včetně Sergeje Skripala – bývalého důstojníka vojenské rozvědky později otrávaného látkou novičok v Salisbury v roce 2018.

Reportérka CNN Alayna Treeneová zprostředkovala slova J. D. Vance, možného budoucího viceprezidenta, stal-li by se Donald Trump prezidentem Spojených států: „Je to proto, že zlí hoši po celém světě poznali, že se Donald Trump brzy vrátí do úřadu, a tak uklízejí doma.“

Vance tells @scontorno of the prisoner swap: “We certainly want these Americans to come back home...But we have to ask ourselves, why are they coming home?...it's because bad guys all over the world recognize Donald Trump's about to be back in office, so they’re cleaning house" — Alayna Treene (@alaynatreene) August 1, 2024

Analytik Simplicus označil výměnu zajatců za úspěšnou a zdůraznil návrat Vadima Krasikova jako jednoho z největších ruských hrdinů. „Byl to speciální operátor, který zlikvidoval čečensko-gruzínského vojevůdce jménem Zelimchan Changošvili, který nejenže bojoval proti Rusku jako důstojník v čečenských válkách, ale dokonce i ve válce v Gruzii v roce 2008… nakonec v roce 2019 Vadim Krasikov v Berlíně cíl našel a v paruce a převleku ho pro vlast zlikvidoval,“ zmínil Simplicus Krasikův „úspěch“.

Připomněl, že Krasikov je velice důležitou osobou i pro ruského prezidenta Vladimira Putina, který o něm dokonce hovořil i během rozhovoru s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem, kdy zdůraznil, že Krasikov jednal z vlasteneckých důvodů a odstranil banditu, který krutě mučil ruské vojáky.

??????It was a good prisoner exchange, one of Russia's biggest heroes was returned: Vadim Krasikov.

He was a special operator who eliminated a Chechen-Georgian warlord named Zelimkhan Khangoshvili who not only fought against Russia as an officer in the Chechen Wars, but even in… pic.twitter.com/w55agD561Y — SIMPLICIUS ? (@simpatico771) August 1, 2024

Na výměnu zajatců upozornili i ruští podcasteři na svém účtu X Russians With Attitude. „Rusko a USA si právě teď v Turecku vyměňují zajatce. Do Ruska se vrátí 10 vězňů z různých zemí, včetně Krasikova, a do Německa a USA odjede 16 vězňů, včetně Paula Whelana a Evana Gerškoviče. Docela velká akce, myslím, že ani za studené války jsme neměli výměnu špionů s tolika lidmi najednou,“ napsali na platformě X, kde se též vyjádřili i k nesedícím počtům, kdy do USA se vrátí více propuštěných vězňů než do Ruska.

Russia and the US are exchanging prisoners in Turkey right now. 10 prisoners from various countries will return to Russia, including Krasikov, and 16 will leave for Germany and the US, including Paul Whelan and Evan Gershkovich.



Quite the large event, I don't think we had spy… — Russians With Attitude (@RWApodcast) August 1, 2024

Největší hodnotu z propuštěných vězňů má dle podcasterů právě Krasikov. „Ne všichni vězni mají stejnou hodnotu. Jen Krasikov stojí za všechny, které jsme jim dali,“ uvedli.

Not all prisoners are worth the same. Krasikov alone is worth everyone we gave them imo. — Russians With Attitude (@RWApodcast) August 1, 2024

„Jsme rádi, že se Krasikov vrací domů,“ dodali s tím, že se jim dělá zle z toho, že Západ popisuje člověka, kterého Krasikov v Německu zabil jako „disidenta“. Dle jejich slov to byl čečenský terorista, který se podílel na teroristických útocích a také na mučení a vraždách ruských vojáků.

Having a visceral physical reaction to westoids describing the guy Krasikov killed in Germany as a "dissident". Khangoshvili was a Chechen terrorist who participated in terror attacks as well as the torture & murder of Russian servicemen. Glad that Krasikov's coming home. — Russians With Attitude (@RWApodcast) August 1, 2024

