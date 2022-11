Velké firmy už propouští, nebo stěhují výrobu jinam. Špicar varoval. Kdyby bylo euro...

reklama

„Situace je opravdu vážná. Neříkáme to na základě nějakého pocitu nebo dojmu, říkáme to na základě poměrně rozsáhlého šetření, které jsme provedli mezi naší členskou základnou, které jasně ukázalo, že naše firmy, to znamená opravdu velké české průmyslové, do značné míry exportně orientované firmy, byly velmi odpovědné v těch minulých letech. Dvě třetiny z nich mají zafixované ceny energií, to znamená především elektřiny a plynu do konce letošního roku, ale od začátku příštího roku je to 20 %. A my, když jsme se ptali, proč je to jenom 20 %, tak nám firmy říkají, že ony – protože jsou to energeticky velmi náročné firmy, jsou to opravdu firmy s desítkami tisíc zaměstnanců – a další, potřebují tak obrovské objemy energií, že buďto se od dodavatelů k nim nejsou schopny vůbec dostat, nebo za ceny, které jsou pro ně neakceptovatelné, protože jsou tak vysoké, že by je nedokázaly promítnout do cen výrobků a služeb,“ sdělil Špicar.

Podle něj se čeká na evropské řešení, které by dle jeho názoru bylo nejjednodušší a nejrychlejší pro všechny. „Které by dokázalo výrazněji snížit ceny elektřiny a plynu. A pokud by to dopadlo tak, že bychom se ho nedočkali v dohledné době, tak potom opravdu je asi na čase přemýšlet o nějakém národním řešení, byť s nějakými evropskými parametry, které kdyby také nepřišlo, to je opravdu ten černý scénář, tak si myslím, že s nejprůmyslovější ekonomikou v Evropě, kterou ta česká je, by to mohlo vypadat velmi špatně,“ řekl.

„Některé firmy, například sklárny, už byly nuceny propouštět. Některé firmy stěhují svoji výrobu do jiných států Evropské unie, například do Portugalska nebo do Španělska, to jsou například ty ceny zahraničních ‚matek‘, které si mohou rozhodnout, jestli investice a práce půjde do České republiky, do české ‚dcery‘, nebo do španělské ‚dcery‘. Jsou ale i české firmy, například kolínská Draslovka, která stěhuje výrobu z Kolína do USA, kde bude platit jednu desetinu za plyn, takže ta situace je teď velmi vážná,“ sdělil Špicar.

Anketa Jezdíte nakupovat do blízkého zahraničí? Ano 50% Ne, je to okrádání vlastního státu 8% Ne, nevyplatí se mi to 42% hlasovalo: 7481 lidí

„Máme jedny z nejvyšších úrokových sazeb v Evropské unii, to je to snažení ČNB, a výsledek je, že máme také jednu z nejvyšších inflací v celé Evropské unii. Prostě to nefunguje. A to, co to znamená, je, že podniky jsou nejenom i nadále vystavené té brutální inflaci, která je mnohem vyšší než průměr eurozóny a než třeba státy, které jsou podobné jako Slovensko, ale zároveň bojujeme na té druhé frontě, to znamená s důsledky těch vysokých úrokových sazeb. Pro nás, pro firmy to znamená, že máme mnohem vyšší úroky na půjčkách, které máme... ale aby si to diváci dokázali představit, tohle má za důsledek, že oni musí platit za své hypotéky o tolik víc než v minulosti. Tohle jsou ty důsledky české koruny a neexistence eura v České republice,“ řekl Špicar.

O inflaci se dnes vedla diskuse i na sociálních sítích. „Inflace pomáhá státu, ale vadí občanům, pokud nejsou příjemci dostatku státních dávek. Lidi to ale trpně snášejí, tak není moc důvod to řešit…“ poznamenal prezident České stomatologické komory Roman Šmucler ke komentáři projektu Miroslava Motejlka a Petra Skočdopoleho.

„Děkujeme ČNB a vládě. Česko prochází nejprudším propadem reálných mezd ze zemí OECD i v dosavadní samostatné historii. K udržení životní úrovně 2021 bude letos Čechům chybět 170 mld. Kč. Reálné mzdy ve 3Q klesly o 8,9 %, za celý rok to bude o 8,3 %. Důvodem je vysoká inflace,“ píše twitterový profil Motejlka a Skočdopoleho s odkazem na ČTK.

