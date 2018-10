Velké povolební dusno u komunistů: Filipe, rezignuj, burcuje Skála

„Čestní muži a ženy by nepochybně odpovědnost vyvodili velmi rychle. Neprodleně,“ uvedl Skála k výsledku voleb, v nichž KSČM ztratila část obecních mandátů, poprvé od roku 1990 nepronikla do pražského zastupitelstva a do druhého kola senátních voleb se dostala pouze jedna její kandidátka.

„Předpokládám, že po takovém debaklu, čtvrtém v pořadí, je naprosto nezbytné, aby se ústřední výbor sešel nikoli až v prosinci, ale v nejbližších dnech, určitě v říjnu. A tam je třeba posoudit, co se stalo, jak se to stalo, kdo za to může a co z toho plyne,“ uvedl Skála. Nevylučuje ani možné svolání mimořádného sjezdu KSČM.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a editor revue Střípky ze světa

„Názor Josefa Skály mne nezajímá. Kdyby alespoň kandidoval, mohl ukázat, jakou má podporu veřejnosti, ale toho se bál a kandidaturu vzdal. Tedy jeho výzva je zcela irelevantní,“ napsal ČTK Filip.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



Pokud by vedení strany vyvodilo z voleb osobní zodpovědnost nebo by k tomu bylo přinuceno, je podle Skály namístě, aby KSČM zhodnotila svůj postoj k toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. „Měli jsme sedm podmínek a řada z nich se nelišila nebo lišila jen v detailu od toho, co měl v programu i Andrej Babiš a jeho hnutí. Takže to působilo trapně. Teď je třeba se znovu podívat na náš vztah k vládě a v něčem bezpochyby i přitvrdit,“ řekl.

