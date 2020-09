Velké riziko exponenciálního šíření koronaviru v České republice. Nové zprávy

reklama

„Já vám přináším nový přehled a nový pohled na epidemiologickou situaci České republiky,“ začal své vystoupení Dušek. Na plátno poté promítl ten takzvaný semafor, který jeho ústav týdně vytváří. Dušek také prohlásil, že se zavázal, že kvůli zrychlující se epidemii budou semafor vytvářet ještě rychleji.

„Jak vidíte, ve většině okresů je ta barva již zelená, to znamená rostoucí trendy, které jsou hodné zřetele, byť to ještě není nekontrolovatelné šíření, ale ten trend je tak velký, že je opravdu pravda, že o víkendu už budeme mít pro většinu těch okresů zkalkulovanou tu barvu oranžovou,“ děl vážně Dušek.

Poté se pochlubil, jak dobře funguje informační systém jeho ústavu. „Já zde mluvím jménem ÚZIS, organizace, která je zodpovědná za sběr dat a za jejich pravidelné zveřejňování. Ten informační systém, který byl dost HORKOKVAŠNĚ vyroben a zprovozněn na jaře, jsme během léta dopracovali tak, že nyní máme kompletní přehled o epidemiologických parametrech té nemoci v reálném čase.“

Celý systém je pak podle Duška výborně napojený na samosprávu, nemocnice i záchrannou službu: „O tom se nám na jaře jenom zdálo,“ pyšnil se ředitel. „Nyní dovolte pár poznámek k epidemiologické situaci, které bych řekl, jsou trochu i zbytečné, protože ta data jsou denně publikována v takovém objemu, že si kdokoliv na úrovni okresů může spočítat jakýkoliv model,“ prohlásil Dušek, který se zřejmě domnívá, že občané nic jiného nedělají.

„Ta reálná situace od 1. 9. jednak nabrala na rychlosti a jednak také změnila podobu šíření, již to nejsou jasně ohraničené klastry, které mají jasný původ a které jsou pod dohledem Krajské hygienické stanice, jak tomu bylo během léta. V tuto chvíli je objektivní realitou, a zvlášť včerejší čísla to potvrdila, že máme v České republice velké riziko exponenciálního šíření,“ postrašil občany trochu Dušek.

Ale potom hned zase prohlásil, že nemoc během léta parametry nezměnila. Nedochází ani k růstu rizika mezi zranitelnými skupinami obyvatel a většina případů je bezpříznakových nebo jen s mírným průběhem.

„Často dostávám otázku, v čem ta rizikovost té nemoci vlastně tedy spočívá, když se jedná o infekční nemoc, která tou populací projde tak jako tak. Vždycky jsem říkal, že je to virus, který v té populaci zůstane. Je tady jedno jediné riziko. Kdyby ta nemoc procházela tou populací sama od sebe relativně pomalu a tak nějak koordinovaně, tak by samozřejmě nevytvářela žádný tlak na lůžkovou péči. Nicméně nyní, i při těch příjemných klinických parametrech, optimisticky vypadajících, čelíme tak prudkému nárůstu počtů nakažených, že by mohlo být v budoucnosti riziko,“ obává se Dušek.

Na kameru rovněž ukázal statistiku vývoje nemoci v první polovině září, ze které vyplývá, že bylo nově diagnostikováno 16 416 pacientů, z nichž však přibližně 80 % nemá žádné významné příznaky. Počet zemřelých byl 57, z čehož 54 osob bylo starších 65 let. Méně než 4 % nově diagnostikovaných je hospitalizováno a méně než 1 % pacientů má těžký průběh nemoci.

I přes tyto slibně vypadající statistiky je Dušek opatrný a stojí si za tím, že celkový počet nově diagnostikovaných, klidně i bez příznaků, by mohl dále růst, čímž by se zvedla i ostatní čísla. „Nikdo z nás neví, jak se ta nemoc bude chovat ve vrcholném respiračním období během podzimních měsíců, vsadit si na to, že to bude pořád takhle růžové, asi nikdo nechce,“ řekl.

Dušek pak zase optimističtěji poznamenal, že hospitalizováno je nyní celkem asi 400 osob a počet hospitalizací v celé České republice se za rok pohybuje okolo milionu. To je podle něj pozitivní.

Co se týká predikcí. Reprodukční číslo v září vzrostlo na 1,6. To znamená, že jeden nakažený průměrně nakazí 1,6 dalšího člověka. „Ještě v létě jsme měli reprodukční číslo menší než 1,“ postěžoval si Dušek s tím, že to jistě souvisí s nástupem dětí do škol.

