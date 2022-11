Velký strach. Zákaz Václaváku. Co Holec slyšel: Rakušan, lidovec, vláda

Pokud si chce lidovecký poslanec Jan Bartošek posvítit na šiřitele dezinformací, měl by si podle komentátora Petra Holce posvítit na premiéra Petra Fialu (ODS), neboť ten podle Holce lže, jako když tiskne. Hned poté Holec varoval, že se chce Bartošek postarat o to, aby demonstrování bylo v ČR v podstatě nelegální. Zmínil také Českou televizi, která je z Holcova pohledu vládní televizí, ale pětikoalici to nestačí a hodlá svůj vliv v ČT ještě posílit. Na paškál si vzal i generála Pavla a ministra vnitra Víta Rakušana, který prý stojí o návrat totality do ČR.

reklama

Komentátor Petr Holec hned v úvodu svého streamu Petr Holec živě pustil proslov lidoveckého poslance Jana Bartoška o demonstracích Ladislava Vrabela na Václavském náměstí.

„Tyto demonstrace jsou pro budoucnost velkým rizikem. Včetně těch, co je organizují, vždyť to jsou hlavní dezinformátoři. Vždyť tam zaznívají výzvy na obsazení České televize a dalších institucí. To si přece nemůžete toto dovolit. Stejně tak jako tam zaznívají výzvy, ‚svrhněte vládu‘ a jiné věci. Já jsem přesvědčen, že se tím bude muset zabývat policie ČR. Já nejsem právník, ale jsem připraven to po neděli konzultovat s ministrem vnitra, protože jsem přesvědčen, že je to minimálně v rovině přestupků, ale nechám to posoudit právníky," dal se slyšet Bartošek na CNN Prima News.

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 1% Nelíbil 99% Nezajímá mě to 0% hlasovalo: 244 lidí

A Holec se rozjel.

„Já myslím, že ministr vnitra Vít Rakušan rád přiloží svou ochotnou ruku k dílu. O tom žádná. Politici obsadili ČT už před dvaceti lety. Od té doby si ji zprivatizovali moderátoři a tak dál. Ale on asi nezná historii ČT. Mimochodem, Bartošek by měl poslouchat i svého premiéra, protože ten poslední dobu lže jako když tiskne. I on šíří dezinformace ohledně energetické krize, ohledně ekonomiky, ohledně opatření vlády na podporu, či spíše nepodporu ekonomiky a tak dále,“ poznamenal komentátor. „Takže jestli chce Bartošek nechat někoho stíhat za šíření dezinformací, tak ať začne třeba u premiéra Fialy. To je vždycky nejlepší. Začít u sebe, jak se říká,“ dodal ještě.

Upozornil také, že v Česku zdražila elektřina v časech krize nejvíc ze všech zemí EU. Fialova vláda podle něj zaspala, protože se na jaře zabývala jen Ukrajinou, nikoli problémy českých občanů.

Pokud jde o Bartoška, tak na jeho slovech je podle Holce vidět to, jak chce kabinet Petr Fialy utáhnout šrouby svobodě. Komentátor na svém streamu uklidňoval diváky, že na převýchovné tábory ještě nedojde, ale utahování šroubů z jeho pohledu probíhá značné.

Fotogalerie: - ,,Prezident” Babiš v Ústeckém kraji

„Podávat na ty lidi trestní oznámení v podstatě znamená, že uděláte demonstrace nelegální. Demonstrace jsou pouličním plénem a samozřejmě, že se tam mnohé výroky přehánějí, a pokud někdo nechce nastolit totalitu, tak musí uznat, že to k demonstracím patří,“ upozornil Holec.

Ve veřejnosti se podle něj stále častěji projevuje autocenzura. Lidé se prý bojí, za co by je mohl někdo nahlásit, za co by k nim mohlo přiletět trestní oznámení. I podnikatelé se údajně zdráhají kritizovat vládu, protože od této vlády potřebují finanční pomoc v krizi, kterou nezavinili.

Poté znovu zmínil Českou televizi a konstatoval, že ji chce vláda opanovat a navolit si nové členy Rady ČT. „To jí stopli její vlastní legislativci, kteří se zděsili stejně jako všichni rozumní lidé a řekli, heleďme, tohle už smrdí totalitou, neblázněte,“ vyjádřil své mínění o snahách vlády Holec.

Fotogalerie: - Pytel na ministerstvu

Jedním dechem dodal, že nechápe, proč se vláda snaží ovládnou Českou televizi, když nejviditelnější tváře této veřejnoprávní instituce slouží Petru Fialovi (ODS) samy od sebe. Tak to vidí Holec. „Česká televize je vládní televize a kdyby tahle vláda byla chytrá, tak to nechá běžet tak, jak to běží a má svoji televizi, kterou všichni musíme povinně platit. 135 Kč měsíčně. Tak já vůbec nechápu, proč se do toho montuje a dělá si negativní publicitu,“ kroutil hlavou Holec.

Kabinet prosazuje, aby třetinu Rady ČT volil Senát. Podle Holce je to pochopitelné, protože vláda má v Senátu dlouhodobě většinu, čehož chce využít.

Posléze konstatoval, že ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka chce snížit podporu v nezaměstnanosti, aby si lidé rychleji hledali práci. „Víte, že pro Fialovu vládu jsou Ukrajinci na prvním místě. Fiala je víc premiérem Ukrajiny než Česka,“ vyjádřil svůj názor Holec.

Fotogalerie: - O svátku proti vládě

Vláda si podle něj bere další a další peníze na podporu Ukrajiny, to bere jako hotovou věc, o tom se nediskutuje. Zato s podporu českého průmyslu se podle Holce čeká a čeká a čeká.

Poté vytáhl video ze serveru Seznam Zprávy z roku 2019, na kterém generál ve výslužbě Petr Pavel tvrdil, že nechce kandidovat na prezidenta. Ostatně stejně jako to v minulosti tvrdili i Andrej Babiš.

„Myslím, že by to měl dělat člověk, který to reálně vykonávat chce a já se mezi tyto lidi nepočítám,“ nechal se před třemi lety slyšet Pavel. A jedním dechem dodal, že k tomu, aby byl prezidentem, mu schází nátura. „V politickém prostředí a zvláště v českém politickém prostředí musí mít člověk odolnou náturu. Já jako voják jsem spíš přímočařejší, takže si myslím, že bych v tom politickém prostředí dlouho nevydržel,“ pravil Pavel.

Holec proto označil dnešní Pavlovu kandidaturu na prezidenta za to největší pokrytectví.

Na paškál si vzal i ministra vnitra Víta Rakušana.

„Ten člověk tady chystá totalitu, ale já nevím, jestli to ví, jestli mu to dochází, nebo už je tak mimo, že si neuvědomuje, jaké hrůzy tady zkouší aplikovat,“ vyjádřil svůj názor na Rakušana Holec s tím, že Rakušan chystá prověrky úředníků, zda podléhají dezinformacím. „Řekněme si, že Rakušan je nejstrašidelnější člen Fialovy vlády a já bych byl rád, kdyby premiér Petr Fiala tohle jeho řádění co nejrychleji ukončil,“ pravil Holec. Rakušan podle něj není na funkci ministra vnitra mentálně fit. Tak to vidí Petr Holec. „Já už se obávám, že u Vítka je možný vlastně všechno,“ pravil Holec.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tom se podle Holce Rakušan podobá ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který ve své rodné vlasti taktéž utahuje šrouby.

Ale lidé podle něj vidí, co se děje a protestují. Nenechají si to líbit. „Já si myslím, že se situace zlomí a zase obrátí k lepšímu, ale určitě to nebude s touhle vládou. To samozřejmě ani náhodou,“ pravil Holec.

Než se s diváky rozloučil, konstatoval, že Česko potřebuje důchodovou reformu, protože se Češi a Češky dožívají stále vyššího věku a řada z nich působí v profesích, ve kterých mohou pracovat i po 65. narozeninách.

Psali jsme: Kšefty ve jménu Ruska. Na generála Pavla vytáhli zakázku z jeho okolí Zastavte Rakušana, než bude pozdě. Po vysílání Moravce se to nasčítalo Tady je ten agent! Ne v KSČM. Po akci BIS jasněji Všichni kopou za sebe. My za Němce. Holec se rozjel proti Fialovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama