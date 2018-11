Velký zájem o volby v USA: Lidé stojí fronty i v dešti. Hlasovací zařízení hlásí problémy

06.11.2018 22:27

Dnešní americké volby do Kongresu Spojených států vyvolaly skutečně velký zájem. Lidé musejí doslova vystát dlouhé fronty, aby na jejich konci mohli ve volební místnosti odevzdat svůj hlas. To vše navíc komplikují hlášené problémy s hlasovacími zařízeními. O prvních celoamerických volbách od nástupu Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta se podle některých médií hovoří jako o ukazateli jeho skutečné obliby v polovině čtyřletého mandátu.