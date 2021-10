Věra Jourová: Zuckerberg neřekne, že mají vyhrát ti a ti. Manipuluje jinak

reklama

Anketa Chcete Andreje Babiše za příštího prezidenta? Ano 70% Záleží na dalších kandidátech 18% Ne 12% hlasovalo: 14460 lidí

„Já jsem s Frances Haugenovou mluvila minulý týden, měly jsme velmi zajímavý hodinový rozhovor, kdy vlastně ona mi potvrdila to, co jsem si myslela, když jsem to četla poprvé, že totiž my v připravované evropské regulaci v podstatě reagujeme na takto vyslovená podezření, abychom o nich věděli od někoho zevnitř. A ona je někdo zevnitř, ona nám vlastně dává informace, ke kterým bychom se jinak nebyli schopni dostat, protože já jsem samozřejmě někdo, kdo vychází z veřejně sdělovaných informací a taky z přímých jednání s Facebookem, s Twitterem a s dalšími. Já jsem mluvila s manažery všech tady těch velkých firem včetně Marka Zuckerberga, takže ona potvrdila naše podezření a myslím si, že ta její zjištění jsou hlavně takovým budíčkem pro americké zákonodárce. Kteří vůbec s regulací nezačali a spíš pokukují po Evropě, jak to tady jde,“ odvětila Jourová.

Moderátor následně připomněl, že v tuto chvíli zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg všechna obvinění popírá, Jourová ale spíše důvěřuje Frances Haugenové. „Tím, že jsem s ní mluvila osobně, tak to na mě působilo i velmi autenticky, a vlastně jak jsem říkala, ona potvrdila, že ta firma – a asi není jediná – víceméně jede na zisk a že to bezpečí uživatelů je možná na druhé koleji. Důvěřuj, ale prověřuj. My si to nemáme jak prověřit, ale znovu říkám, proto jsme navrhli i pravidla, která nám dají možnost požadovat informace, ptát se Facebooku a dalších, jak mají sestavené algoritmy, jak chrání třeba teenagery a děti, aby jim naopak nevháněli zprávy, které je budou dostávat do úzkých, do nějaké složité psychické situace,“ dodala Jourová, že míč je nyní na straně Facebooku, aby dokázal, že to není pravda.

Haugenová ve výpovědi před americkými senátory uvedla, že Facebook neblaze zasahuje do politické soutěže. Myslí si Jourová, že takto zasáhl i do nedávné volební kampaně v Česku? „Nevím o tom, nemám o tom důkazy. A to je něco, co já vždy zdůrazňuji, když s nimi jednám, jak se mají chovat na evropském teritoriu, že totiž v žádném případě nesmějí zasahovat, nesmějí moderovat žádné politické debaty – a nemám o tom důkazy, že by se to tedy dělo v případě českých voleb,“ sdělila k tomu Jourová.

Fotogalerie: - K harmonogramu vyjednávání

Zároveň zmínila, že navržené předpisy by měly myslet mimo jiné na algoritmy, které lidi dostávají do takzvaných bublin. „Ty způsobují, že spolu nekomunikují lidé různých názorů, ale vlastně se v té bublině utvrzují v tom názoru, který je tam dominantní. A my se právě zaměřujeme i na algoritmy na to, abychom mohli odkontrolovat, jakým způsobem jsou nastaveny a jestli tam neprobíhá vnitřní cestou manipulace toho, které obsahy a které názory se dávají do popředí, protože ono je to všechno hodně sofistikované. Není to tak, že Zuckerberg řekne, že chce, aby v Evropě vyhráli liberálové, nebo konzervativci, tak se do toho přímo jaksi vložíme. Ne, to jsou všechno velice skryté, manipulativní techniky, které navíc zacházejí se zpřístupněnými soukromými údaji lidí,“ dodala Jourová. Zuckerberg tyto techniky popírá.

„Panu Zuckerbergovi jsem vytkla, že po staletích a snah lidí, aby se nedělaly příkopy ve společnosti, abychom byli schopni spolu komunikovat a nějak spolu žít, takže on vlastně vytváří znovu to kmenové společenství tím, že lidi dostává do těch bublin, a že se tak děje právě s ekonomickým účelem. On nemusí mít zrovna politický důvod nebo nějaké ideologické důvody, ale tady se hraje na co největší zisk z reklamy, a to samozřejmě jaksi je potom výhodné, pokud máte ty klienty, máte ty lidi nějakým způsobem rozdělené do skupin a tu reklamu jim lépe zacílíte, takže já nemám pochyb o tom, že se tohle děje,“ zmínila také Jourová.

Psali jsme: Takový hnus. Miluji ho, řekla první dáma a nikdo neměl soucit ČT čekala marně. Ivana Zemanová uzemnila bleskovou akcí Hradec Králové chce v příštím roce získat dotace za stovky milionů Jana Zwyrtek Hamplová: Nemohu se nečinně dívat na to, jak se pandemického zákona zneužívá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.